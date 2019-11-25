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В Румынии перевернулось грузовое судно (Видео)

В Румынии перевернулось грузовое судно (Видео)
04:44 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Twitter

Новости мира:В Черном море грузовое судно, с овцами на борту, потерпело крушение.

В Румынии перевернулось грузовое судно, на борту которого находилось 14 тысяч овец. В операции по спасении животных принимают участие полицейские, пожарные и военно-морской флот страны, передает ВВС.

Большое грузовое судно Queen Hind, шедшее под флагом островного государства Палау в Тихом океане, перевернулось утром в воскресенье, после того как покинуло румынский порт Мидия недалеко от Констанца на побережье Черного моря.Судно направлялось в портовый город Джидда в Саудовской Аравии. В порт Мидия оно прибыло накануне из ливийской столицы Триполи.

На борту судна было 22 члена экипажа - граждане Сербии. Одного из спасенных членов экипажа доставили в больницу с переохлаждением.

С остальными членами экипажа все в порядке, их здоровью ничто не угрожает. На месте происшествия проводится операция по спасению находившихся на борту овец. Небольшое количество животных, которые плавали в море, удалось спасти. Однако, как полагают спасатели, многие овцы утонули.

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Почему судно перевернулось, пока неизвестно. Как сообщили власти, расследование будет проводиться после того, как завершится операция по спасению овец. Согласно информации на сайте Marine Traffic, судно было построено в 1980 году. Его длина - почти 85 метров, вместимость - 3785 тонн.

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Румыния, Черное море, Судно, Корабль, Queen Hind.
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