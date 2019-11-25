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Смертоносное наводнение во Франции: погибло четыре человека

Смертоносное наводнение во Франции: погибло четыре человека
06:16 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новости мира:Во Франции спасатели обнаружили тела четырех погибших.

В департаменте Вар на юге Франции спасательные службы обнаружили тела четырех погибших.

Об этом сообщает BFMTV.

“В связи с наводнениями спасательные службы обнаружили в Таннероні тела двух пожилых людей с Грасу, которые считались пропавшими без вести. Они находились в своей машине. Таким образом, количество погибших от наводнения в департаменте Вар достигло четырех человек", - говорится в сообщении.

Ранее министр внутренних дел страны Кристоф Кастанер сообщил о гибели двух людей от наводнений, тела которых были обнаружены в этом же департаменте.

Двое человек пропали без вести из-за наводнения на юге Франции (Видео)

Префект региона Прованс-Альпы-Лазурный берег Пьер Дарту сообщил, что 1700 человек были эвакуированы и отправлены в различные центры размещения, открытые коммунами в двух департаментах.

За прошедшие двое суток в ряде районов департаментов Вар и Приморские Альпы выпала двух-, а то и трехмесячная норма осадков. Это привело к выходу рек из берегов, оползням, затоплениям улиц городов, даже таких крупных как Канны и Ницца. Вертолет в департаменте Вар поднял из воды 230 человек.

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Наводнение, Франция, Спасатели.
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