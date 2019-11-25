В Греции из-за сильного шторма перевернулась яхта, погиб человек

Новости мира:Во время сильного шторма в Греции перевернулась яхта, погиб человек и один пропал без вести.

Небольшая яхта перевернулась в воскресенье в Греции в условиях сильного шторма. Один человек погиб, другой пропал без вести. Инцидент произошел в Коринфском заливе Ионического моря, сообщил местный информационный портал Newsit.gr.

По данным издания, речь идет про двух французов, которые находились на небольшой яхте под парусом, что перевернулась в морской акватории вблизи Антирио. По информации портала, один из двух французов успел подать сигнал для спасения.

Сразу же была развернута масштабная спасательная операция с участием Береговой охраны Греции, полиции и пожарной службы. На данный момент обнаружено тело одного человека, но к нему трудно приблизиться из-за высоких волн, вызваных штормовыми ветрами.

В воскресенье в Греции пришел циклон “Герион”, который сопровождается штормовыми ветрами, сильными ливнями, грозами и градом. Ожидается, что непогода продлится два-три дня.