Скачать
Пятница, 22.11.2019
Цымбалюк в ОБСЕ: Политика РФ относительно контролируемой эскалации сохраняется
Цымбалюк в ОБСЕ: Политика РФ относительно контролируемой эскалации сохраняется
Фотографироваться на паспорт в Украине можно будет в головном уборе
В Украине разрешили фотографироваться на паспорт в головных уборах
Украина узнала всех возможных соперников по группе на Евро-2020
Украина узнала всех возможных соперников по группе на Евро-2020
Telegram не работает: в чем дело
Telegram не работает: в чем дело

Шторм в Запорожской области: 40 человек отрезаны от суши (Фото, Видео)

Шторм в Запорожской области: 40 человек отрезаны от суши (Фото, Видео)
16:31 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: zanoza-news.com/

Новости Украины:Для спасения людей в Кирилловку доставили плавучий транспортер.

В Акимовском районе Запорожской области из-за непогоды, которая бушует вторые сутки, на Федотовой косе повысился уровень воды.

Об этом  сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС в Запорожской области.

По данным спасателей, на 30-40 базах отдыха в курортном поселке Кирилловка (Акимовский район области) уровень воды составляет от 0,5 до 1 метра. Кроме того, в некоторых местах подтоплены дороги.

Также от суши оказался отрезан находящийся на Федотовой косе остров Бирючий, на котором, по данным спасателей, находится около 40 человек – песчаная дорога покрыта водой и проехать по ней невозможно.

Штормовое предупреждение: в каких регионах объявили высокий уровень опасности

В данный момент к острову двигается плавающий транспортер аварийно-спасательного отряда спецназначения пгт Семеновка, для оказания оперативной помощи людям.

Данных о пострадавших в результате непогоды в данный момент нет.

Как сообщалось ранее, в пгт Кирилловка Запорожской области из-за штормовой погоды затоплены ориентировочно 30-40 баз отдыха.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Азовское море, Шторм, Запорожская область, Кириловка, Остров Бирючий.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Страховая цена на газ для населения: что готовит правительство
02 СМИ узнали имя победителя Золотого мяча 2019
03 Мороз до -12: синоптики дали холодный прогноз на выходные
04 Экс-глава СБУ Грицак подозревается в госизмене
05 Маникюр 2019-2020: невероятный тренд нейл-арта сезона - треугольный дизайн (Фото)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Украинцев ждут морозные выходные: синоптик рассказала, когда потеплеет
Украинцев ждут морозные выходные: когда потеплеет
Авария танкера в Одессе: судно завалилось на борт
Авария танкера в Одессе: судно завалилось на борт
Зеленский назначил нового главу Хмельницкой ОГА
Зеленский назначил нового главу Хмельницкой ОГА
Самый &quot;взрослый&quot; в мире: ученые обнаружили в Антарктиде древний лед
Самый "взрослый" в мире: ученые обнаружили в Антарктиде древний лед
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь