Шторм на Азовском море: популярный украинский курорт ушел под воду (Видео)

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Пятница, 22.11.2019
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14:00 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: 061.ua

Новости Украины:Из-за сильного наводнения около 40 баз отдыха в Кириловке ушли под воду.

В пгт Кирилловка Запорожской области из-за штормовой погоды затоплены ориентировочно 30-40 баз отдыха.

Об этом сообщает ГУ ГСЧС Украины в Запорожской области.

"По состоянию на 11:00 22 ноября на территории пгт Кирилловка штормовая погода не стихает: усиление восточного ветра 20 м/с, порывы ветра до 28 м/с привели к повышению уровня воды на Федотовой косе. В настоящее время ориентировочно на 30-40 базах отдыха уровень воды составляет от 0,5 до 1 м. Базы отдыха не работают", - говорится в сообщении.

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Также отмечается, что сегодня утром спасателям поступила информация о том, что двое охранников базы отдыха "Мечта" на Федотовой косе не могут самостоятельно покинуть базу, где уровень воды достигал от 50-80 см.

Прибывшие на место происшествия спасатели предоставили мужчине и женщине спецодежду, чтобы преодолеть расстояние до сухой поверхности. Их жизни ничего не угрожает. 

Как сообщалось ранее, на рейде одесского порта терпит бедствие небольшое судно "Делфи" (IMO 8866266) под флагом Молдовы, пишет Думская. Судно изначально было в акватории порта "Южный". Его сорвало с якоря и отнесло в сторону Одессы.

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Запорожская область, Наводнения, Кириловка.
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