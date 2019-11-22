Под Одессой терпит крушение танкер: есть ли угроза акватории

Новости Украины:Танкер "Делфи", который терпит бедствие под Одессой, сел на мель примерно в километра от пляжа "Дельфин".

На рейде одесского порта терпит бедствие небольшое судно "Делфи" (IMO 8866266) под флагом Молдовы, пишет Думская. Судно изначально было в акватории порта "Южный". Его сорвало с якоря и отнесло в сторону Одессы.

Капитан сорванного с якоря танкера отказывается подать сигнал SOS и эвакуировать экипаж без разрешения судовладельца, связаться с которым невозможно. Об этом сообщает "Думская".

И.о. начальника администрации Одесского порта Денис Карпов сообщил, что экипаж судна состоит из трех человек граждан Украины (капитан, старший механик и матрос). Моряки надеялись на помощь судовладельца, но он на связь не выходит и капитан отказывается предоставлять какие-либо сведения о собственнике.

"Мы по решению капитана порта "Одесса" направили буксир, предлагали им "принять конец", а они отказались, как и покинуть борт судна. Также отказались подать сигнал SOS, который дает нам возможность начать аварийно-спасательные операции", - сказал он.

По словам Карпова, судовая команда в смятении, морально и физически подавлена, третьи сутки пытаются бороться без еды, воды и освещения. Вчера пропало электропитание.

Позже стало известно, что глава Одесской облгосадминистрации Максим Куцый берет под свой контроль ситуацию с танкером и собирает оперативный штаб. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook. По последней информации, судно село на мель неподалеку от Одессы, из-за шторма эвакуация усложняются.

"В кратчайшие сроки экипаж корабля должен быть спасен, а акватория – защищена от экологической катастрофы", – подчеркнул Максим Куцый.

По его словам, в штабе будут скоординированы усилия спасателей, пограничников, работников порта Южный и Одессы, администрации морских портов и медиков.

Напомним, 21 ноября в Одессе от берега с якоря оторвало сухогруз "Делфи" под флагом Молдовы. Судно изначально было в акватории порта "Южный". Его сорвало с якоря и отнесло в сторону Одессы. На борту находятся до 15 человек. Пока точно неизвестно, что именно произошло с танкером. Длина "Делфи" составляет 60 метров, ширина - 10 метров, водоизмещение - около 1600 тонн.