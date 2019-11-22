Танкер "Делфи" под флагом Молдовы сел на мель недалеко от Одессы

Танкер "Делфи" под флагом Молдовы, который ранее терпел бедствие недалеко от Одессы, сел на мель, экипаж от эвакуации отказался, сообщает "Думская".
"Судно село на мель примерно в километре от берега. Люди на борту эвакуироваться отказались. Опасности для экосистемы залива пока нет", – сказано в сообщении на сайте издания в ночь на пятницу.
Отмечается, что, судно изначально находилось в акватории порта "Южный". Его сорвало с якоря и отнесло в сторону Одессы.
Сначала сообщалось, что на борту находятся три человека, по другим источником на Delfi - не меньше 15 человек.
"У судна отказала машина. Его относит к Ланжерону. Из порта на спасение вышел большой частный буксир "Австралия", - говорится в сообщении.
Также в заливе работают катера Морской поисково-спасательной службы. Кроме того, из "Южного" вышел мощный буксир "Иванов". Буксир "Австралия" пытается снять с борта людей.
Позже стало известно, что судно село на мель примерно в километре от берега. Люди на борту эвакуироваться отказались. Опасности для экосистемы залива пока нет.
Сообщается, что сильный шторм (скорость ветра 12 м/с, высота волны 2,3 метра) мешает спасательной операции. Длина "Делфи" 60 метров, ширина - 10 метров, водоизмещение около 1600 тонн.