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Поваленные деревья и оборванные элэктролинии: Одессу накрыл шторм (Фото)

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Поваленные деревья и оборванные элэктролинии: Одессу накрыл шторм (Фото)
13:11 Сегодня Телеграф Фото: Мэрия Одессы

Новости Украины:Одно из деревьев упало на припаркованную машину, к счастью никто не пострадал.

В Одессе сильный ветер повалил 12 деревьев и крупных веток; также зафиксировано 9 обрывов электросетей.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, сегодня, 21 ноября, по информации коммунального предприятия "Горзелентрест", в городе в результате сильного ветра повалены 8 деревьев и 4 крупные ветки.

По данным в КП "Одесгорсвет", в областном центре зафиксированы 9 обрывов электросетей.

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Падение деревьев зафиксировано в разных районах города, в том числе – в историческом центре: на проспекте Добровольского, на пересечении улиц Екатерининской и Еврейской, возле школы – на Хаджибейской дороге, на улицах Химической, Елисаветинской и Варненской, в Лунном переулке.

Как отмечается, на улице Раскидайловской большое дерево рухнуло на припаркованную иномарку, что привело к ее сильному повреждению.

 

Также огромные ветки сломаны ветром на Французском бульвар, 46, на улице Косовской – над пешеходным переходом, на Черняховского крупная ветка повисла на электрических проводах, на ул. Генерала Петрова, 29 откололся кусок дерева.

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Сейчас коммунальные службы ведут работы по ликвидации последствий непогоды. В работах задействованы 4 автовышки и 4 трактора. Девять производственно-технических участков КП "Горзелентрест" (около 120 человек) выполняют работы по распилу и уборке упавших деревьев, а также мелких веток в парках и скверах города.

Мэрия обращается к одесситам и гостям города с просьбой не оставлять транспортные средства под деревьями и линиями электропередач, а также ограничить пребывание на улице – возможно падение деревьев и электрических кабелей.

Как сообщалось ранее, в ближайшие сутки, 21 ноября, на большую часть территории Украины, кроме запада и крайнего юга, переместится первая порция холодного воздуха с северо-востока Европы.

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Одесса, Одесская область, ГСЧС, Порывы ветра.
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