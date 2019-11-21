В Ровенской области школьники массово отравились конфетами

Новости Украины:Полиция Ровенской области начала уголовное производство по факту массового отравления детей в селе Здовбица.

В Ривненской области госпитализированы учеников Здовбицкой общеобразовательной школы, которые отравились конфетами производства Китайской народной республики.

Как сообщили в облуправлении Национальной полиции, 20 ноября в больницу были госпитализированы 12 детей.

По предварительным данным, школьникам стало плохо после сладостей, которыми их угостила одноклассница по случаю своего дня рождения.

Как уточнили в управлении Госпродпотребслужбы области, речь идет о жевательных конфетах из Китая.

"Конфеты под названием Черные конфеты Бабы Яги (жевательные конфеты со вкусами винограда, апельсина, яблока, клубники, огурца, лимона, перца чили) изготовлены в КНР. Они были приобретены в местном продуктовом магазине. Все заболевшие указывают, что употребляли именно конфеты с перцем чили", — говорится в сообщении.

Сейчас все конфеты специалистами управления изъяты. Проводятся лабораторные исследования. Каким образом они попали в регион – неизвестно.

По словам начальника одного из управлений ГУ Госпродпотребслужбы в Ривненской области Василия Тонконоженко, специалистам службы в торговой точке, где реализовывались конфеты, по состоянию на 21 ноября документов об этом не предоставили.

В то же время, как сообщили в отделе коммуникации Главного управления Нацполиции в Ривненской области, следователи по факту нарушения санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений начали досудебное расследование по ч. 1 ст. 325 Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание штрафом до ста необлагаемых минимумов доходов граждан или арестом на срок до шести месяцев, или ограничением свободы на срок до трех лет.

Напомним, ранее сообщалось, что в одном из киевских ресторанов отравились пятеро студентов. Работу ресторана приостановили до устранения нарушений.