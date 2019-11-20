В Киеве в ресторане массово отравились студенты

Новости Украины:В Киеве у пятерых студентов обнаружили острую кишечную инфекцию, возникшую, вероятно, после употребления пищи в ресторане гостиницы.

Работники Главного управления Госпродпотребслужбы в Киеве зарегистрировали 5 случаев острой кишечной инфекции среди студентов, возможно, связанных с едой в ресторане столичного отеля.

Как сообщает пресс-служба столичного главка Госпродпотребслужбы, 18 ноября должностные лица ведомства провели внеплановое мероприятие государственного контроля (инспектирование), по результатам которого установлены нарушения требований закона "Об основных принципах и требования к безопасности и качеству пищевых продуктов".

В частности, говорится в сообщении, учреждением не представлены сведения о проведении государственной регистрации мощности оператора рынка; мощности не поддерживаются в чистоте; частично повреждено покрытие стен и пола в помещении раздаточной; не обеспечено размещение пищевых отходов в закрытых контейнерах, сконструированных так, чтобы обеспечить максимальный уровень защиты.

В ходе осуществления внепланового инспектирования отобраны смывы с объектов окружающей среды для проведения лабораторных исследований.

"Главным управлением Госпродпотребслужбы в г.Киеве приняты меры: выдано предписание об устранении нарушений требований законодательства; принято решение о временной приостановке производства и/или обращения пищевых продуктов; направлено письмо в адрес районного управления полиции Главного управления Национальной полиции в Киеве о принятии мер реагирования, по статье 325 Уголовного кодекса Украины.

По состоянию на вторник, 19 ноября, прекращена деятельность по обороту пищевых продуктов в гостиничном комплексе в связи с несоблюдением оператором рынка законодательства Украины о безопасности и качестве пищевых продуктов.