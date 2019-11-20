Украинцам угрожает опасный вирус: все, что известно о болезни

Новости Украины:В Одессе сразу восемь классов школы №63 закрыли на карантин в связи со вспышкой вируса Коксаки.

В Одессе обнаружили вспышку опасного вируса в одной из школ.Руководство приняло решение закрыть на карантин сразу восемь классов. Об этом сообщила директор городского департамента образования и науки Елена Буйневич.

В Одесской школе № 63 вынуждены были отправить на карантин учеников сразу восьми классов из-за разгулявшегося вируса Коксаки – заболевания, которое очень быстро распространяется и имеет серьезные последствия.

"В коллективах, закрытых ныне на карантин классов болеет более 30 процентов детей (96 человек). У учеников, кроме привычных простудных заболеваний, зафиксировали также случай вируса Коксаки. Если ребенок имеет какие-либо проявления острых респираторных заболевания, просим родителей не отпускать детей с такими признаками в учебные и дошкольные заведения. Необходимо сразу обращаться к врачу", - сказала Буйневич.

Вирус Коксаки: что это за болезнь

Вирус Коксаки относится к энтеровирусам, которые размножаются в желудочно-кишечном тракте. Он вызывает вирусный инфекционный процесс - энтеровирусный стоматит с экзантемой. Эту инфекцию впервые обнаружили в маленьком городке Коксаки в США. После перенесенной инфекции у больного развивается стойкий иммунитет.

Как передается вирус Коксаки:

воздушно-капельным путем;

фекально-оральным путем;

через кожу;

через предметы общего пользования.

Этот вирус особенно активен летом и осенью, его пиковый сезон – конец июля и август. Чаще всего вирусом Коксаки можно заразится после купания в водоемах, на море, курортах, через обычную воду и пищу. Больше всего подвержены к данному заболеванию маленькие дети, юноши и взрослые мужчины.

Вирус Коксаки очень активный, его контегиозность (заразность) составляет 98%.

Высыпания на руках, стопах при вирусе Коксаки

Вирус Коксаки: инкубационный период

Инкубационный период при поражении этой инфекцией порядка 2-7 дней, но иногда может доходить и до 10 дней.

Симптомы вируса Коксаки, возможные осложнения

Характерные особенности инфекции: высыпания по телу, пятна, краснота, похожая на экзему, волдыри (вокруг рта, на руках, ногах, ладонях, ступнях и пальцах). Вирус сопровождается повышением температуры до 40 градусов достаточно длительное время, тошнотой, рвотой, диареей, а также болью в мышцах.

Вирусы могут поражать также и сердце — вызывать достаточно тяжелые, вплоть до сердечной недостаточности, миокардиты, перикардиты.

Могут поражать центральную нервную систему, вызывать серозные менингиты (воспаление мягких мозговых оболочек) и даже восходящие параличи. Другие формы энтеровирусов могут вызывать геморрагические поражения глаз.

Одна из клинических форм этого заболевания — повышение температуры тела и возникновение внезапной боли либо в области легких, либо в области брюшной стенки. Это состояние иногда имитирует даже «острый живот». Может быть просто лихорадящее состояние с диарейным синдромом.

Вирус Коксаки

Как лечить вирус Коксаки

Специфического лечения от вируса Коксаки не существует. Симптомы проходят примерно через 2-10 дней. Необходимо проходить симптоматическое лечение - это жаропонижающие и антигистаминные средства, чтобы сбить температуру и облегчить зуд из-за сыпи. Вакцины от вируса Коксаки не существует. Единственная профилактика – соблюдение личной гигиены.