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Штормовое предупреждение: в каких регионах обещают сильный ветер

Штормовое предупреждение: в каких регионах обещают сильный ветер
09:59 Сегодня Телеграф Фото: Фейсбук

Новости Украины:В Украине в четверг, 21 ноября, будет ветрено – местами ожидаются порывы со скоростью 25-28 м/с.

Погода в Украине 21 ноября ухудшится, объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям, ссылаясь на данные Украинского Гидрометцентра.

"По прогнозам Укргидрометцентра, 21 ноября в Украине порывы ветра 15-20 м / с, в Приазовье 25-28 м / с", – сказано в сообщении.

Добавим, Приазовье включает в себя территории юга Донецкой, Запорожской, востока Херсонской областей и северного побережья Азовского моря.

В Одессе сильный ветер уже из самого утра. Отметим, что из-за штормового ветра дерево упало на контактную сеть и было временно прекращено движение трамвая.

В связи с ухудшением погодных условий украинцев просят быть осторожными и придерживаться основных рекомендаций во время сильного ветра:

  • все окна плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу;
  • на улице держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев (особенно тополей), не парковать рядом с ними автотранспорт;
  • в случае сильного ветра укрыться в ближайшем помещении или естественном укрытии.

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Напомним, в ближайшие сутки, 21 ноября, на большую часть территории Украины, кроме запада и крайнего юга, переместится первая порция холодного воздуха с северо-востока Европы. В западных, Винницкой и Одесской областях ожидается небольшой дождь; на остальной территории без существенных осадков.

В свою очередь, синоптик Наталья Диденко сообщала, что погода в Киеве в четверг, 21 ноября, будет ветреной, ожидаются морозы до -4 градусов. В восточной части Украины температура завтра ночью снизится до -8 градусов. По ее данным, сегодня будут сильные порывы ветра.

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Погода, Штормовое предупреждение, Ветер, ГСЧС, Прогноз погоды, Погода 21 ноября.
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