Штормовой ветер и мороз: сегодня в Украине еще больше похолодает

Новости Украины:В Украине в ближайшие дни похолодает, ожидаются сильные порывы ветра.

В ближайшие сутки, 21 ноября, на большую часть территории Украины, кроме запада и крайнего юга, переместится первая порция холодного воздуха с северо-востока Европы.

Как сообщает Укргидрометцентр, в большинстве областей будет наблюдаться усиление ветра до опасных, в Празовье и на акватории Азовского моря - до стихийных значений.

В западных, Винницкой и Одесской областях ожидается небольшой дождь; на остальной территории без существенных осадков.

Ветер восточный и юго-восточный, 7-12 м / с, в большинстве областей порывы 15-20 м/с, в Приазовье 25-28 м/с.

Температура в течение суток от 2° тепла до 3° мороза (ночью в восточных областях 4-9 ° мороза); в западных областях и на крайнем юге страны ночью 2-7° тепла, днем 4-9°, на Закарпатье 10-15°.

В Киеве - без существенных осадков. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с, порывы 15-18 м/с Температура в течение суток около 0°.

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 21 ноября самая высокая температура днем была 16,1° в 1926 году, самая низкая ночью -13,6° в 1921 году.

Прогноз погоды на 21 ноября, фото: meteo.gov.ua

Прогноз погоды на четверг, 21 ноября, в городах Украины:

Ужгород – +12...+14

Львов – +6...+8

Ивано-Франковск – +6...+8

Тернополь – +6...+8

Черновцы – +6...+8

Хмельницкий – +3...+5

Луцк – +4...+6

Ровно – +3...+5

Житомир – -1...+1

Винница – 0...+2

Одесса – +5...+7

Николаев – +1...+3

Херсон – +1...+3

Симферополь – +4...+6

Кропивницкий – -1...+1

Черкассы – 0...+2

Чернигов – 0...-2

Суммы – -1...-3

Полтава – -1...+1

Днепр – -1...+1

Запорожье – 0...+2

Донецк – 0...-2

Луганск – -1...-3

Харьков – 0...-2

Киев – -1...+1

В пятницу, 22 ноября, в Украине будет без существенных осадков.

Ветер восточный и юго-восточный, 7-12 м/с, на западе, юге и востоке страны местами порывы 15-20 м/с, в Приазовье 25 м/с.

Дальнейшее понижение температуры ночью до 3-9° мороза, в восточных областях до 12°, днём до 0-5° мороза; в западных, Одесской областях и Крыму ночью от 2° тепла до 4° мороза, днём 0-6° тепла; лишь на Закарпатье ночью 2-7° тепла, днём 7-12°.

Прогноз погоды на 22 ноября, фото: meteo.gov.ua

На 23 ноября синоптики осадков не прогнозируют. Ветер восточный и юго-восточный, 7-12 м/с, в восточной, южной части и западных областях местами порывы 15-20 м/с, в Приазовье 25 м/с. Снижение температуры ночью до 4-9° мороза, в восточных областях до 12°, днем до 0-5° мороза; в западных областях, на юге Одесской области и в Крыму ночью около 0°, днем 1-6° тепла; только на Закарпатье ночью 2-7° тепла, днем 7-12°.

В столичном регионе также без существенных осадков. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Снижение температуры ночью до 4-9°, днем до 0-5° мороза.

Прогноз погоды на 23 ноября, фото: meteo.gov.ua

Согласно прогнозу на 24-25 ноября, в Украине преимущественно без осадков. Температура ночью 3-9° мороза, 24 ноября в восточных областях до 12° мороза, днем от 2° мороза до 4° тепла; в западных областях и на крайнем юге страны ночью около 0°, днем 1-7° тепла, в Карпатах и на Закарпатье до 12°.

На Киевщине 24-25 ноября без существенных осадков. Температура ночью 3-8° мороза, днем от 2° мороза до 3° тепла.

Прогноз погоды на 24 ноября, фото: meteo.gov.ua

Прогноз погоды на 25 ноября, фото: meteo.gov.ua

Напомним, по прогнозам синоптиков, декабрь-2019 в Украине будет теплее нормы. В Восточной Европе отклонение от средней температуры в декабре ожидается в пределах 3 градусов по Цельсию.

Ожидается, что погода будет влажной и сырой, прогнозируются осадки мокрого снега с дождем. Сильные морозы не ожидаются. Специалисты не исключают, что месяц установит температурные рекорды. Похолодание и снегопады появятся во второй половине декабря.

В то же время британские метеорологи предупреждают, что в начале зимы в Украине произойдет резкое похолодание, температура упадет до -20º. А значительное потепление наступит лишь в феврале 2020 года.