Штормовое предупреждение: в каких регионах объявили высокий уровень опасности

Сегодня, 22 ноября, в Приазовье объявили штормовое предупреждение (второй уровень опасности, оранжевый), порывы ветра могут достигнуть 25-30 м/с.

В пятницу, 22 ноября, во многих регионах Украины ожидается сильный ветер, объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Отмечается, что в восточных, южных и западных областях скорость ветра достигнет 15-20 м/с.

"В Приазовье 25-28 м/с (II уровень опасности, оранжевый). 22 ноября на акватории Азовского моря и в портах Мариуполя, Бердянска порывы ветра — 25-30 м/с, высота волн — 15-20 дм (в портах — 13-15 дм)", - сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Одесской области из-за шторма потерпел бедствие танкер "Делфи", который находился в плавании под флагом Молдовы.

Судно село на мель примерно в километре от берега. Люди на борту эвакуироваться отказались. Опасности для экосистемы залива пока нет. Спасательной операции препятствует сильный шторм со скоростью ветра 12 м/с и высотой волны 2,3 м.

Напомним, в ближайшие сутки, 22 ноября, арктический воздух охватит большую часть территории Украины, кроме крайнего запада и юга, поэтому температура воздуха продолжит снижаться, на западе, юге и востоке страны сохранится ветреная погода.

В пятницу по всей Украине - без осадков. Ветер восточный и юго-восточный, 7-12 м/с, в восточной, южной и западной частях порывы 15-20 м/с, в Приазовье 25-28 м/с.

Температура ночью 5-10° мороза, в восточных областях до 13° мороза, днем от 3° мороза до 2° тепла; в западных областях, на юге Одесской области и в Крыму ночью от 1° тепла до 4° мороза, днем 0-5° тепла; на Закарпатье ночью 2-7° тепла, днем 6-11°.