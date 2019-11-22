Мороз до -12: синоптики дали холодный прогноз на выходные

Новости Украины:В Украине продолжится похолодание, в ближайшие дни на западе страны пройдет небольшой дождь и мокрый снег.

В ближайшие сутки, 22 ноября, арктический воздух охватит большую часть территории Украины, кроме крайнего запада и юга, поэтому температура воздуха продолжит снижаться, на западе, юге и востоке страны сохранится ветреная погода, сообщает Укргидрометцентр.

В пятницу по всей Украине - без осадков. Ветер восточный и юго-восточный, 7-12 м/с, в восточной, южной и западной частях порывы 15-20 м/с, в Приазовье 25-28 м/с.

Температура ночью 5-10° мороза, в восточных областях до 13° мороза, днем от 3° мороза до 2° тепла; в западных областях, на юге Одесской области и в Крыму ночью от 1° тепла до 4° мороза, днем 0-5° тепла; на Закарпатье ночью 2-7° тепла, днем 6-11°.

В Киеве - без осадков. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью 6-8°, днем 1-3° мороза.

По данным Центральной геофизической обсерватории, в Киеве 22 ноября самая высокая температура днем была зафиксирована на отметке 13,2 градусов тепла в 1926 году, а самая низкая - ночью на отметке 15,7 градусов мороза в 1921 году.

Прогноз погоды на 22 ноября, фото: meteo.gov.ua

Прогноз погоды на пятницу, 22 ноября, в городах Украины:

Ужгород – +8…+10

Львов – +2…+4

Ивано-Франковск – +1…+3

Тернополь – +1…+3

Черновцы – 0…+2

Хмельницкий – 0…+2

Луцк – 0…+2

Ровно – -1…+1

Житомир – -1…+1

Винница – -1…+1

Одесса – +1…+13

Николаев –-1…+1

Херсон – -1…+1

Симферополь – +2…+4

Кропивницкий – 0…-2

Черкассы – 0…-2

Чернигов – 0…-2

Сумы – 0…-2

Полтава – 0…-2

Днепр – -1…+1

Запорожье – -1…+1

Донецк – 0…-2

Луганск – 0…-2

Харьков – 0…-2

Киев – 0…-2

В субботу, 23 ноября, в Украине без осадков, лишь в западных областях и в Одесской области местами небольшой дождь и мокрый снег. Ветер восточный и юго-восточный, 7-12 м/с, в восточной и южной части порывы 15-20 м/с.

Температура ночью 4-9° мороза, в восточных областях до 13° мороза, днем от 3° тепла до 3° мороза; в западных, южных областях и в Крыму ночью 0-5° мороза, днем 0-4° тепла; в Закарпатье ночью 0-5° тепла, днем 7-12°. В Киеве - без осадков. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью 5-7°, днем около 0°.

Прогноз погоды на 23 ноября, фото: meteo.gov.ua

24 ноября в Украине ожидается переменная облачность. Без осадков, лишь в западных областях и на Одесчине местами небольшой дождь и мокрый снег. Ветер восточный и юго-восточный, 7-12 м/с, в восточной и южной части порывы 15-20 м/с. Температура ночью 4-9° мороза, в восточных областях до 13° мороза, днем от 2° мороза до 3° тепла; в западных, южных областях и в Крыму ночью 0-5° мороза, днем 0-4° тепла (на Прикарпатье 24 ноября 5-10° тепла); на Закарпатье ночью 0-5° тепла, днем 7-12°.

В Киеве и столичном регионе 24 ноября переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью 4-9° мороза, днем от 2° мороза до 3° тепла.

Прогноз погоды на 24 ноября, фото: meteo.gov.ua

25-26 ноября в Украине без осадков, лишь днем 26 ноября на крайнем западе страны небольшой дождь. Температура ночью 1-7° мороза, днем от 2° мороза до 4° тепла; на западе и юге страны ночью около 0°, днем 2-8° тепла; в Карпатах и на Закарпатье днем 5-11° тепла.

В Киеве и Киевской области 25-26 ноября без осадков. Температура ночью 2-7° мороза, днем от 1° мороза до 4° тепла.

Прогноз погоды на 25 ноября, фото: meteo.gov.ua

Прогноз погоды на 26 ноября, фото: meteo.gov.ua

Напомним, по прогнозам синоптиков, декабрь-2019 в Украине будет теплее нормы. В Восточной Европе отклонение от средней температуры в декабре ожидается в пределах 3 градусов по Цельсию.

Ожидается, что погода будет влажной и сырой, прогнозируются осадки мокрого снега с дождем. Сильные морозы не ожидаются. Специалисты не исключают, что месяц установит температурные рекорды. Похолодание и снегопады появятся во второй половине декабря.

В то же время британские метеорологи предупреждают, что в начале зимы в Украине произойдет резкое похолодание, температура упадет до -20º. А значительное потепление наступит лишь в феврале 2020 года.