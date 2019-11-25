Во Франции и Италии бушует непогода: есть жертвы

Новости мира:Продолжающиеся несколько дней сильные дожди привели к наводнениям и оползням на юге Франции и северо-западе Италии.

Сильные дожди привели к наводнениям и разрушениям на юге Франции и в северо-западных регионах Италии.

В департаменте Вар на юге Франции спасательные службы обнаружили тела четырех погибших.

“В связи с наводнениями спасательные службы обнаружили в Таннерони тела двух пожилых людей с Грасу, которые считались пропавшими без вести. Они находились в своей машине. Таким образом, количество погибших от наводнения в департаменте Вар достигло четырех человек", - говорится в сообщении.

Ранее министр внутренних дел страны Кристоф Кастанер сообщил о гибели двух людей от наводнений, тела которых были обнаружены в этом же департаменте.

Префект региона Прованс-Альпы-Лазурный берег Пьер Дарту сообщил, что 1700 человек были эвакуированы и отправлены в различные центры размещения, открытые коммунами в двух департаментах.

Между Ниццой и Тулоном несколько раз прекращалось движение поездов. Из-за вышедших из берегов рек было перекрыто множество дорог.

В итальянском регионе Лигурия неподалеку от города Савона обрушился 30-метровый участок автомобильного моста на скоростной магистрали А6 в направлении Турина.

Причиной крушения мог стать оползень, сообщили власти региона в Twitter. По предварительным данным, жертв нет.

Как сообщили власти региона, из-за многодневных дождей более 370 человек отрезаны от внешнего мира, еще 120 человек эвакуированы.

В Турине, административном центре региона Пьемонт, из-за непогоды отменен марафон, поскольку уровень воды в реке По достиг критической отметки.

В Генуе вышедшая из берегов река Польчевера затопила прилегающий к ней район. В этом районе города в 2018 году обрушился мост скоростной магистрали, тогда погибло 43 человека.

В долине Аосты в итальянских Альпах более 1000 человек оказались отрезанными от внешнего мира в результате схода снежных лавин.

В Венеции в воскресенье снова поднялся уровень воды в лагуне до отметки 130 сантиметров выше нормы.