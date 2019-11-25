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Требуют повышения зарплат: десятки тысяч педагогов вышли на улицы столицы Хорватии

Требуют повышения зарплат: десятки тысяч педагогов вышли на улицы столицы Хорватии
15:45 Сегодня Телеграф Европейская правда Фото: Твиттер

Новости мира:В Хорватии протестуют десятки тысяч педагогов, бастуют 380 школ.

В Загребе на площади Бана Елачича состоялся протест, организованный профсоюзами начальных и средних школ, которые бастуют уже почти месяц, требуя повышения зарплат учителям на 6,11%.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Radio Slobodna Evropa.

Одновременно с протестом продолжается забастовка в 380 начальных и средних школах. По последним данным, в забастовке участвовали 76,5% членов профсоюза.

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Хорватские учителя говорят, что их зарплаты ниже зарплат других государственных служащих.

Один из лидеров протеста, Бранимир Михалинец, заявил, что к забастовке присоединились более 90% учителей и других работников образования. Он назвал это "борьбой за достоинство и (социальный) статус".

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Хорватия, Протесты, Педагоги, Загреб.
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