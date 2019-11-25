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ЕС: Неравенство остается главным тормозом в борьбе с бедностью

ЕС: Неравенство остается главным тормозом в борьбе с бедностью
20:57 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:ЕС обеспокоен неравными условиями развития среди стран-партнеров.

Совет ЕС по иностранным делам, который состоялся 25 ноября в Брюсселе, принял резолюцию, признающую наличие существенной разницы в темпах экономического и социального развития в странах-партнерах и подтверждающую решимость Евросоюза в борьбе с этим явлением.

Текст документа обнародован на сайте Европейского Совета.

"Совет ЕС отмечает, что многие страны-партнеры сталкиваются с неравенством, которое выше, чем 30 лет назад, и которое грозит имплементации повестки дня развития до 2030 года. Неравенство остается главным тормозом в борьбе с бедностью и для создания условий стабильного экономического роста, оно может угрожать демократии, социальной справедливости, стабильности общества, а также ускорить деградацию окружающей среды и климатические изменения", - говорится в документе.

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Евросоюз признал разностороннюю природу самого явления неравенства, включая экономический, социальный, политический и природоохранный аспекты, и требует немедленного внимания.

"Совет ЕС подтвердил, что решение проблемы неравенства является внутренним и внешним приоритетом Европейского Союза, и что равенство и солидарность есть среди ценностей и принципов, которыми руководствуется Европейский Союз и его внешняя политика", - говорится в резолюции.

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ЕС, Брюссель, Экономический рост, Социальное развитие.
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