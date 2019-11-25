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В Кремле хотят "нормальных отношений с ЕС", но ничего для этого делать не будут

В Кремле хотят "нормальных отношений с ЕС", но ничего для этого делать не будут
18:19 Сегодня Телеграф УНИАН

Медведев говорит, что Евросоюз должен "попросить" Россию восстановить отношения.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев считает, что Европейский Союз должен "попросить" Россию восстановить отношения.

Как передает собственный в РФ, об этом Медведев сказал на пресс-конференции по итогам переговоров с главой правительства Финляндии Антти Ринне.

"Мы хотим нормальных отношений с Европейским Союзом, но до тех пор, пока Евросоюз сам не захочет их восстановить, мы ничего делать не будем", - сказал Медведев.

По его словам, именно Брюссель "испортил" отношения с Россией. "Пусть сам теперь и просит их восстановить", - сказал премьер РФ.

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Медведев подчеркнул, что Россия не будет первой отменять продовольственное эмбарго в отношении Евросоюза.

"Если обсуждать какие-то первые действия со стороны России, отмену каких-то наших ограничительных мер, ответных ограничительных мер, ответ известный, и, собственно, вы в таком ключе меня и спросили. Конечно, мы ничего отменять не будем", - сказал Медведев.

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При этом он добавил, что часть российских компаний выступает за сохранение российских ответных мер на санкции ЕС навсегда.

"Вообще, конечно, никого санкции не радуют, и наши ответные меры, наверное, многих не радуют, но не всех. Часть российских компаний, естественно, выступают за то, чтобы эти наши ответные меры сохранились навсегда", - сказал Медведев.

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Дмитрий Медведев, ЕС, Россия.
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