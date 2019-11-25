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"Тянуть с этим не следует": Лукашенко хочет подписать "Приоритеты партнерства" с ЕС

"Тянуть с этим не следует": Лукашенко хочет подписать "Приоритеты партнерства" с ЕС
16:57 Сегодня Телеграф Европейская правда

Лукашенко призывает ЕС не ставить Беларуси предварительных условий в подписании двусторонних договоров.

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о желании подписать подготовленные договора с ЕС. В то же время он призвал не выдвигать Минску никаких предварительных условий.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на БелТА.

"Не ставьте никаких предварительных условий. Надо двигаться в этом направлении. Конечно же, переговоры, договоры - это долгий путь, компромиссы. Коль мы уж выработали соответствующие договоры, пришли к пониманию того, что нам надо их подписывать и двигаться в этом направлении, то тянуть с этим не следует", - сказал он во время приема министров иностранных дел Швеции Анн Линде и Финляндии Пекка Хаависто.

Ранее Совет Евросоюза утвердил решение о подписании соглашения с Минском, которое облегчит выдачу виз гражданам Беларуси.

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Упрощение визового режима предусматривает, в частности, снижение стоимости шенгенской визы для белорусов с 60 до 35 евро.

Для полного завершения процедуры еще необходимо провести оценку безопасности и целостности белорусской системы выдачи биометрических паспортов, а также их технической спецификации.

В то же время, как заявил еврокомиссар по политике соседства и вопросам расширения Йоханнес Хан, Евросоюз будет готов подписать новый документ о взаимоотношениях с Беларусью (так называемые "Приоритеты партнерства") только в случае достижения договоренности по Белорусской атомной электростанции (БелАЭС), которую строят в Островце.

Глава ВПП: Россия стремится разрушить ЕС

Финляндия предложила Беларуси и Литве провести технические консультации по вопросу строительства Белорусской АЭС, заявил 25 ноября в Минске министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто.

"Я считаю, что работа по расширению сотрудничества между Беларусью и ЕС должна начаться с "Приоритетов партнерства". И остается проблема, очень сложная - это проблема ядерной безопасности", - цитирует Хаависто Іnterfax.by.

Он обратил внимание на "известную ситуацию с БелАЭС" и озабоченность Литвы по этому поводу.

"Поэтому сегодня мы сделали предложение пригласить экспертов из Беларуси и Литвы посетить Финляндию, встретиться с нашими техническими экспертами", - добавил глава МИД.

"Это могло бы открыть путь для расширенного сотрудничества и заключения "Приоритетов партнерства", - добавил он.

Сейм Литвы в июне 2017 года законодательно закрепил, что белорусская АЭС опасна и представляет угрозу для национальной безопасности, окружающей среды и здоровья людей.

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ЕС, Беларусь, Александр Лукашенко.
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