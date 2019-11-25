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Новый состав ЕК: Совет министров ЕС утвердил кандидатов на должности еврокомиссаров

Новый состав ЕК: Совет министров ЕС утвердил кандидатов на должности еврокомиссаров
22:45 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Фейсбук

Новости мира:Брюссель утвердил кандидатов на должности еврокомиссаров.

Совет министров ЕС на заседании 25 ноября в Брюсселе утвердил новый перечень кандидатов на посты еврокомиссаров, которые, по согласованию Европарламента, будут действовать в составе новой Европейской комиссии до 31 октября 2024 года.

Соответствующий документ обнародован на сайте Европейского Совета.

Это решение открывает правовой путь для голосования по утверждению предложенных кандидатур и всего состава Еврокомиссии решением Европейского Парламента.

"В соответствии с Соглашением ЕС, перечень кандидатов на должности Еврокомиссии принят Советом ЕС по согласованию с избранным президентом Еврокомиссии. Избранный президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен согласовала проект этого перечня 21 ноября", - говорится в документе.

Таким образом, на должности еврокомиссаров предлагаются такие кандидатуры:

  • Тьерри Бретон (Франция),
  • Хелена Далли (Мальта),
  • Валдис Домбровскис (Латвия),
  • Элиза Феррейра (Португалия),
  • Мария Габриэл (Болгария),
  • Паоло Гентилони (Италия),
  • Йоханнес Хан (Австрия),
  • Фил Хоган (Ирландия),
  • Ильва Иогансон (Швеция),
  • Вера Юрова (Чешская Республика),
  • Стелла Кириакидес (Кипр),
  • Янес Ленарчич (Словения),
  • Дидье Рейрдерс (Бельгия),
  • Маргаритис Шинаси (Греция),
  • Николас Шмит (Люксембург),
  • Марош Шефчович (Словакия),
  • Кадри Симсон (Эстония),
  • Виргиниюс Шинкевичус (Литва),
  • Дубравка Шуица (Хорватия),
  • Франс Тиммерманс (Нидерланды),
  • Ютта Урпилайнен (Финляндия),
  • Адина Валеан (Румыния),
  • Оливер Варгели (Венгрия),
  • Маргрет Вестагер (Дания),
  • Януш Войцеховски (Польша).

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Как сообщалось ранее, Европарламент будет голосовать за утверждение нового состава Еврокомиссии 27 ноября во время пленарного заседания в Страсбурге.

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ЕС, Еврокомиссия, Европарламент.
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