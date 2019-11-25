Новый состав ЕК: Совет министров ЕС утвердил кандидатов на должности еврокомиссаров

Новости мира:Брюссель утвердил кандидатов на должности еврокомиссаров.

Совет министров ЕС на заседании 25 ноября в Брюсселе утвердил новый перечень кандидатов на посты еврокомиссаров, которые, по согласованию Европарламента, будут действовать в составе новой Европейской комиссии до 31 октября 2024 года.

Соответствующий документ обнародован на сайте Европейского Совета.

Это решение открывает правовой путь для голосования по утверждению предложенных кандидатур и всего состава Еврокомиссии решением Европейского Парламента.

"В соответствии с Соглашением ЕС, перечень кандидатов на должности Еврокомиссии принят Советом ЕС по согласованию с избранным президентом Еврокомиссии. Избранный президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен согласовала проект этого перечня 21 ноября", - говорится в документе.

Таким образом, на должности еврокомиссаров предлагаются такие кандидатуры:

Тьерри Бретон (Франция),

Хелена Далли (Мальта),

Валдис Домбровскис (Латвия),

Элиза Феррейра (Португалия),

Мария Габриэл (Болгария),

Паоло Гентилони (Италия),

Йоханнес Хан (Австрия),

Фил Хоган (Ирландия),

Ильва Иогансон (Швеция),

Вера Юрова (Чешская Республика),

Стелла Кириакидес (Кипр),

Янес Ленарчич (Словения),

Дидье Рейрдерс (Бельгия),

Маргаритис Шинаси (Греция),

Николас Шмит (Люксембург),

Марош Шефчович (Словакия),

Кадри Симсон (Эстония),

Виргиниюс Шинкевичус (Литва),

Дубравка Шуица (Хорватия),

Франс Тиммерманс (Нидерланды),

Ютта Урпилайнен (Финляндия),

Адина Валеан (Румыния),

Оливер Варгели (Венгрия),

Маргрет Вестагер (Дания),

Януш Войцеховски (Польша).

Высоким представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности назначен Жозеп Боррель Фонтельес.

Как сообщалось ранее, Европарламент будет голосовать за утверждение нового состава Еврокомиссии 27 ноября во время пленарного заседания в Страсбурге.