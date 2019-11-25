Новый состав ЕК: Совет министров ЕС утвердил кандидатов на должности еврокомиссаров

Совет министров ЕС на заседании 25 ноября в Брюсселе утвердил новый перечень кандидатов на посты еврокомиссаров, которые, по согласованию Европарламента, будут действовать в составе новой Европейской комиссии до 31 октября 2024 года.
Соответствующий документ обнародован на сайте Европейского Совета.
Это решение открывает правовой путь для голосования по утверждению предложенных кандидатур и всего состава Еврокомиссии решением Европейского Парламента.
"В соответствии с Соглашением ЕС, перечень кандидатов на должности Еврокомиссии принят Советом ЕС по согласованию с избранным президентом Еврокомиссии. Избранный президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен согласовала проект этого перечня 21 ноября", - говорится в документе.
Таким образом, на должности еврокомиссаров предлагаются такие кандидатуры:
Высоким представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности назначен Жозеп Боррель Фонтельес.
Как сообщалось ранее, Европарламент будет голосовать за утверждение нового состава Еврокомиссии 27 ноября во время пленарного заседания в Страсбурге.