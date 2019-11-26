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Ограбление века: музей Дрездена "обнесли" на миллиард (Фото, Видео)

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Ограбление века: музей Дрездена "обнесли" на миллиард (Фото, Видео)
10:32 Сегодня Телеграф

Новости мира:В немецком Дрездене ограбили всемирно известную коллекцию драгоценностей Зеленый свод.

В немецком Дрездене 25 ноября ограбили всемирно известную коллекцию драгоценностей Зеленый свод. Эту кражу уже называют самой громкой после Второй мировой войны.

Преступники похитили гарнитуры из бриллиантов XVIII века.

Детали ограбления

В 5 утра понедельника, 25 ноября, грабители подожгли наружный щиток, который отвечал за электроэнергию  и сигнализацию.

Потом злоумышленники залезли через окно в музей и целенаправленно направились к определенной витрине. Они не стали грабить все подряд (вазы, картины и т.д.), а взяли всего три комплекта украшений - один бриллиантовый и два алмазных.

Стоимость украденных ценностей невозможно точно подсчитать, ведь это реликвии истории. Но специалисты уже оценивают вещи на 1 миллиард евро.

Об этом инциденте сообщила директор организации Государственные художественные собрания Дрездена Марион Акерманн.

Камеры засняли грабителя

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Двое грабителей попали в объектив камеры видеонаблюдения.

Видео ограбления

Полиция Дрездена оцепила дворец, где находится музей и проводит поисковые работы. Правоохранители связались с коллегами из Берлина, чтобы "сопоставить модели схожих преступлений". В 2017 году из Музея Боде на Музейном острове в Берлине была похищена 100-килограммовая золотая монета стоимостью более 3 миллионов евро. Она до сих пор не найдена.

Напомним, в дрезденском музее собрана уникальная коллекция драгоценностей, а также находится сокровищница древней европейской династии саксонских курфюрстов — рода Веттинов.

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Германия, Европа, Ограбления, Интерпол, Дрезден, Ювелирный магазин.
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