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Перенос Рождества: в ПЦУ сделали заявление

Перенос Рождества: в ПЦУ сделали заявление
09:48 Сегодня Телеграф Фото: Фейсбук

Новости Украины:Православная церковь Украины может начать официально отмечать Рождество по новому, григорианскому календарю – 25 декабря.

Украинцы могут праздновать Рождество по григорианскому календарю – 25 декабря. Об этом заявил Митрополит киевский и всей Украины Епифаний в интервью телеканалу Zik.

Предстоятель автокефальной церкви Украины напомнил о том, что большинство поместных православных церквей все же празднуют Рождество по старому стилю – 7 января по юлианскому календарю.

Но если в ПЦУ увидят, что в украинском обществе растет количество тех, кто отмечает Рождество 25 декабря, то в церковный календарь могут внести коррективы.

"Если церковь увидит, что большинство православных христиан в Украине готовы воспринять это, хотят праздновать именно по новому стилю, тогда не возникнет никаких проблем", – сказал он.

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Христиане западного обряда празднуют Рождество с 24 на 25 декабря, по Григорианскому календарю, а христиане восточного обряда – с 6 на 7 января, по Юлианскому.

Впервые Украина отпраздновала католическое Рождество на официальном уровне в прошлом году.

Напомним, что с 2017 года в Украине и 25 декабря, и 7 января являются государственными выходными днями – как известно, в первую дату Рождество отмечают римо-католики, а во вторую – православные, а также греко-католики.

Как уже сообщалось, Кабинет министров утвердил перенос рабочих дней в 2020 году, которые приходятся рядом с праздниками: 6 января решили сделать выходным и перенесли рабочий день на 11 января.

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Рождество, Календарь, Выходные, 25 декабря, 7 января, Митрополит Епифаний.
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