Праздник к нам приходит: как пройдут Новый Год и Рождество в Киеве и сколько на это потратят

Новости Украины:Новогодние и рождественские праздники в Киеве обойдутся бюджету в более, чем 9 млн грн.

Киевская городская государственная администрация (КГГА) выделила на празднования Рождества и Нового Года в столице более 9 млн грн.

"В целом на празднование новогодних и рождественских праздников будет использовано более 9 млн 350 тыс. грн, из которых основной являются расходы на билеты для всех школьников города Киева и для всех социально незащищенных детей", – сказала директор департамента культуры КГГА Диана Попова во время пресс-конференции в Киеве в четверг.

Тем временем основатель проекта Folk Ukraine Игорь Добруцкий сообщил, что темой новогодних праздников в Киеве в этом году будут "Щелкунчик" и "полтавская игрушка". "В этом году у нас две тематики. Мы всегда продолжаем украинскую тему. Если вы помните, это была "яворовская игрушка", Мария Примаченко… теперь Опишня, "полтавская игрушка"… Мы всегда также поддерживали европейскую тему. И вторая тема классическая – "Щелкунчик", - сказал он, добавив, что все декорации на празднованиях будут в белом, золотом и красном цветах.

Добруцкий сообщил, что в текущем году запланировано в два раза больше мероприятий, чем в минувшем году: 21 – на Софийской площади и 20 - на Контрактовой.

Он также раскрыл детали о елке, которую установят в этом году на Софийской площади: "Начнем монтаж елки 5 декабря, 12-го должны закончить… Высота – 30 метров, стоимость игрушек и иллюминации – 2 млн 700 тыс грн". По словам Добруцкого, елка будет сборной, а ветки привезут из Винницкой и Житомирской области.

Он подчеркнул, что уже два года подряд организаторы учитывают пожелания общественности и не срезают столетние деревья, ветки берут из лесничеств, которые прореживают свои посадки.

В свою очередь заместитель главы КГГА Валентин Мондриивский сообщил, что празднование Нового Года и Рождества в Киеве стартует 14 декабря, а основными локациями останутся Софийская и Контрактовая площади в Киеве. По его словам, КГГА обращает особое внимание на доступ к локациям людей с ограниченными возможностями. "Мы учитываем обязательно в первую очередь такую потребность, и все подходы, выходы или организация каких-то активностей на локациях будет рассматриваться с возможностью доступа туда людей с дополнительными потребностями", - подчеркнул замглавы КГГА.

Он также информировал, что в новогоднюю ночь в Киеве будет работать фуникулер, который обеспечит удобное перемещение между Софийской и Контрактовой площадями.

Мондриивский напомнил, что КГГА запрещает в период праздников запуск фейерверков и использование пиротехники в связи с ситуацией на востоке Украины и выступает категорически против продажи на локациях алкоголя.

Диана Попова обратила внимание на то, что вопрос безопасности во время праздников в столице стоит очень остро и что в КГГА пристально следят за этим, особенно в свете того, что в прошлом году на новогодней ярмарке во Львове вспыхнуло пламя. По ее словам, КГГА пообщалась со всеми организаторами, чтобы обратить особо пристальное внимание на использование сжиженного газа во время ярмарок. В этом контексте основатель проекта Folk Ukraine сообщил о заключении соглашения с "Муниципальным караулом" об охране обеих объектов. "Поэтому мы надеемся, что будет больше порядка. Они будут работать по двум направлениям – и охрана порядка, и стихийная торговля", - подчеркнул он.

Попова сообщила, что в то время, как Софийская площадь будет "европейской визиткой" Киева, на Контрактовой будут популяризировать украинские традиции, а уже 19 декабря, традиционно, елки "засветятся" во всех 10 районах города.

"Важной для нас является социальная составляющая, ведь каждый год мы обращаем очень много внимания на то, чтобы все, кто требует нашей опеки и помощи, получили ее... Это не только инклюзивность, о которой уже было сказано... но также и все незащищенные слови населения, особенно дети - все должны получить свою долю счастья и свои подарки, ведь Новый Год и Рождество – это время чудес, и мы все работаем над тем, чтобы все дети Киева, независимо от того, в каких условиях они живут, получили свою долю новогоднего чуда", - сказала Попова. В частности, по ее словам, накануне Дня Святого Николая 18 декабря в Киевском муниципальном театре оперы и балета для детей и юношества традиционно состоится праздник для детей с особенными потребностями, где покажут постановку сказки "Фабрика Санты".

Она подчеркнула, что празднования состоятся также в киевских театрах и музеях. Например, музей Булгакова поставит импрезу "Рукописи горят", в Музее истории Киева будут проходить экскурсии при участии праздничных персонажей.

"Возле нового пешеходно-велосипедного моста и арки дружбы народов появилась новая локация, которую украсят по-рождественски. Впервые там будет проводится "Снег-фест", проект которого стал победителем общественного бюджета. Там будут очень интересные спортивно-развлекательные горки. Обещают горку, высота которой достигнет пятиэтажного дома, а длина – половины футбольного поля", - отметила Попова.

Добруцкий рассказал и о новациях на празднованиях Рождества и Нового Года в Киеве в этом году.

По его словам, в зоне празднований на Софийской площади будет находиться информационное бюро, где расположатся организаторы, медпункт и волонтеры, которые будут давать информацию на английском и немецком, станет больше (а именно пять) "теплых" зон с деревянными полами.

"Впервые вокруг памятника Богдану Хмельницкому будет экспресс, который будет бесплатно катать детей. Мы давно ждали, что сможем финансово осилить это, и в этом году нам помогли спонсоры, и мы можем это сделать", - сказал он.

На Софийской площади будет большой павильон и интерактивным уголком, в котором можно будет узнать об истории Санта Клауса, а на Контрактовой площади обустроят новый большой каток, окруженный "теплыми" зонами.

Организаторы обещают на Контрактовой - нон-стоп фестиваль ди-джеев Украины, много иллюминации на зданиях, в том числе на Гостином дворе.