Полиция готова обеспечить безопасность во время проведения акций 21-23 ноября

Новости Украины:В Нацполиции заявили, что будут оперативно реагировать на любые внештатные ситуации.

Национальная полиция Украины готова к обеспечению порядка во время массовых мероприятий, посвященных Дню Достоинства и Свободы.

Об этом во время совещания 20 ноября сообщил председатель НПУ Игорь Клименко, информирует прессслужба МВД.

"Национальная полиция готова к обеспечению безопасности во время массовых мероприятий. Обращаю внимание личного состава и руководителей на то, чтобы не допустили провокации во время акций", - отметил Клименко.

В свою очередь первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой заявил, что полиция, нацгвардейцы, спасатели, подразделения взрывотехников и кинологов, а также полиция диалога готовы к проведению массовых мероприятий.

"Только в Киеве в эти дни планируется проведение пяти акций. Мы будем привлекать достаточное количество правоохранителей", - отметил заместитель министра.

Яровой добавил, что ситуационные центры Нацполиции уже начали свою работу.

"Лично обращаюсь к каждому руководителю подразделения - максимально отслеживайте оперативную ситуацию и будьте готовы на нее реагировать, четко соблюдайте координацию и взаимодействие", - отметил Яровой.

Руководитель Нацгвардии Украины Николай Балан отметил, что согласно уже утвержденным планам, на улицах столицы будет патрулировать достаточное количество солдат Нацгвардии.

"Среди них будут и группы пожаротушения, и мониторинга, и группы медицинского обеспечения. А для обеспечения устойчивой связи мы планируем развернуть дополнительный пункт управления и обеспечить дополнительные резервы", - добавил Балан.

Советник министра внутренних дел Зорян Шкиряк подчеркнул, что МВД делает все возможное, чтобы мероприятия прошли спокойно по всей стране.

День Достоинства и Свободы отмечается 21 ноября как день начала двух украинских революций: Оранжевой революции 2004 года и Революции достоинства 2013 года.

В этой связи 21, 22 и 23 ноября в Киеве и по всей Украине планируется проведение массовых мероприятий, уточнили в МВД.