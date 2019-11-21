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Сегодня украинцы отмечают День Достоинства и Свободы: программа мероприятий

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Сегодня украинцы отмечают День Достоинства и Свободы: программа мероприятий
07:45 Сегодня Телеграф Фото: ukrafoto.com

Новости Украины:День Достоинства и Свободы отмечается каждый год 21 ноября согласно Указу Президента от 13 ноября 2014 года.

21 ноября в истории Украины – почему мы помним этот день?

Праздник отмечается каждый год 21 ноября согласно Указу Президента от 13 ноября 2014 года и установлен в честь начала в этот день двух знаменательных и судьбоносных событий в новейшей украинской истории: Оранжевой революции 2004 года и Революции Достоинства 2013 года. День Достоинства и Свободы стал своеобразным преемником праздника Дня Свободы, который отмечался в честь Оранжевой революции с 2005 по 2011 годы 22 ноября, но впоследствии был отменен.

Именно 21 ноября 2013 года начались первые протестные акции украинской общественности в ответ на решение тогдашней власти о прекращении курса на евроинтеграцию и отмену процесса подготовки к подписанию Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом. Попрание законодательно закрепленных приоритетов внешней политики Украины, которым собственно и было Соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС, вызвало возмущение украинцев.

Для украинского общества стало очевидным, что страна стремительно движется к полному авторитаризму с его пренебрежением к основополагающим правам человека, тотальной коррупцией, произволом правоохранительных органов, репрессиями и террором. Именно это и заставило украинцев выйти сначала на улицы Киева, а затем и других городов Украины.

 

События разворачивались стремительно и драматично - от мирных собраний студенчества до массовых митингов, горящих шин, «коктейлей Молотова» и брусчатки, что стала оружием в руках протестующих. Но самым трагическим было то, что на этот раз, в отличие от событий Оранжевой революции, отстаивание собственного достоинства и свободы стоило украинцам 106 убитых и более 2 тыс. раненых. И это была только цена 3-х месяцев Евромайдана. Преступная власть, падая, сделала все, чтобы потянуть с собой в небытие и Украину, отдав ее на откуп «большому брату» - аннексирован Крым, война в Донбассе, яростное сопротивление коррумпированного чиновничества внутри страны, хроническая золотая короста олигархата - все это реалии сегодняшней Украины. Но стоит также помнить, что выбранный украинским народом путь хоть и трудный, но необратимый - события, которые начались у монумента Независимости вечером 21 ноября 2013 года, продолжаются до сих пор.

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Программа мероприятий ко Дню Достоинства и Свободы в Киеве в 2019 год

Как Украина будет отмечать День Достоинства и Свободы в 2019 году, и что будет происходить в столице 21 ноября:

12:00-13:00 – "Метемпсихоз", выставка трехмерных картин, кукол-мотанок и неоскульптур на тему перевоплощения души, открытие художественного проекта Оли Рондяк, Информационно-выставочное пространство Музея Майдана, 2-й этаж Дома профсоюзов, Украина.

14:00-17:00 – "Киев несокрушимый", творческое мероприятие – кино, фото, музыка при участии режиссера Фила Стронгмена, фотографа Владимира Шуваева и пианистки и художницы Влады Бучко, колонный зал КГГА, улица Крещатик, 36.

16:00-18:00 – открытие выставочного пространства и выставки с одноименным названием "М3: Майдан. Мемориал. Музей" на месте строительства Музея Революции Достоинства, аллея Героев Небесной Сотни, 5.

18:00-19:00 – молитва за Небесную Сотню и зажжение свечей возле часовни на аллее Героев Небесной Сотни в Киеве, экуменический храм архистратига Михаила и украинских новомучеников УГКЦ;

19.00-23.00 – вече на Майдане Независимости "Мы имеем достоинство!", которое организовывает Движение Сопротивления Капитуляции без использования партийной символики, организаторы призывают взять с собой желтый скотч как символ борьбы украинцев за свое государство и свободу. 

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Также в течение дня 21 ноября с 10 часов утра до 19 часов вечера в Киеве можно заказать экскурсию по экспозиции "Навстречу Свободе" в Информационно-выставочном центре Музея Майдана и пройти экскурсионное шествие по местам Революции Достоинства в центральной части города.

Кроме того, 21 ноября в 18:00 возле посольства КНР в Украине состоится акция в поддержку гонконгского Майдана. В этот же день гонконгцы выйдут с флагами Украины, чтобы выразить солидарность с нашей борьбой за свободу.

Программа мероприятий на День Достоинства и Свободы 2019 во Львове

21 ноября 2019 года мероприятия пройдут и в других городах Украины. Во Львове в День Достоинства и Свободы состоятся такие мероприятия:

08:30 — молебен за Героев Небесной сотни, Лычаковское кладбище, поле Почетных захоронений 67

14:00 — зажжение свечей в память о героях Майдана и Небесной сотни, улица Кривоноса, Замковая, Мемориал памяти Героев Небесной Сотни;

15:00-16:30 — встреча с участниками событий на Майдане, участниками войны на Востоке Украины; просмотр фильма "Зима, которая нас изменила", Дом офицеров, улица Театральная, 22;

15:30-19:00 — "Мой Майдан: вчера, сегодня, завтра", акция мемориального Музея достоинства, улица Шептицких, 45;

16:30 — выставка-флешмоб "Принеси фото с Майдана", улица Шептицких, 45;

17:30 — Ноябрь-2013 в фото и видео под открытым небом", улица Шептицких, 45;

18:00 — "Мы помним", панихида, приветственные слова, флешмоб, площадь перед центром Довженко.

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19:00 — студенческое шествие и вече в память о Героях Небесной Сотни и участниках Революции Достоинства, памятник Степану Бандере, памятник Тарасу Шевченко.

20:00 — "Музыка Майдана", музыкальные произведения Майдана исполнят на пианино, чтобы в атмосфере Майдана вспомнить о начале революции, улица Михаила Кривоноса, Замковая, Мемориал памяти Героев Небесной Сотни.

Мероприятия в отдельных городах начнутся еще 20 ноября и продлятся до 22 ноября. А некоторые выставочные события и экспозиции смогут принимать посетителей до конца месяца.

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Киев, Львов, Евроинтеграция, Оранжевая революция, Революция Достоинства, День достоинства и свободы, 21 ноября.
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