Приостановка расследований дел Майдана: адвокаты обратились к Зеленскому

Адвокатская совещательная группа, которая объединяет адвокатов семей Небесной сотни, требует созвать внеочередную сессию Верховной Рады, чтобы следствие по Делам Майдана не остановилось.
Об этом Адвокатская совещательная группа заявила в Facebook.
"Требуем от Президента созвать внеочередную сессию Верховной Рады и проголосовать норму, которая позволит сохранить следствие по Делам Майдана", - говорится в сообщении.
Требуем не передавать производство по Делам Майдана в ГБР до принятия поправки, создания управления по Майдану в ГБР и перевода туда следователей из ГПУ", - добавили адвокаты.
Как уточняет в Facebook адвокат Евгения Закревская, следствие по делам Майдана остановится с 20 ноября на неопределенное время, потому что Верховная Рада "не успела" проголосовать необходимые поправки в закон о ГБР.
По ее словам, в следующий раз провести голосование в Верховной Раде по этому вопросу можно будет 3 декабря.