Приостановка расследований дел Майдана: адвокаты обратились к Зеленскому

Новости Украины:Адвокаты обратились к президенту с требованием созвать Раду, чтобы сохранить следствие по делам Майдана.

Адвокатская совещательная группа, которая объединяет адвокатов семей Небесной сотни, требует созвать внеочередную сессию Верховной Рады, чтобы следствие по Делам Майдана не остановилось.

Об этом Адвокатская совещательная группа заявила в Facebook.

"Требуем от Президента созвать внеочередную сессию Верховной Рады и проголосовать норму, которая позволит сохранить следствие по Делам Майдана", - говорится в сообщении.

Требуем не передавать производство по Делам Майдана в ГБР до принятия поправки, создания управления по Майдану в ГБР и перевода туда следователей из ГПУ", - добавили адвокаты.

Как уточняет в Facebook адвокат Евгения Закревская, следствие по делам Майдана остановится с 20 ноября на неопределенное время, потому что Верховная Рада "не успела" проголосовать необходимые поправки в закон о ГБР.

По ее словам, в следующий раз провести голосование в Верховной Раде по этому вопросу можно будет 3 декабря.