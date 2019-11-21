Зеленский о делах Майдана: Виновные должны получить наказание

Новости Украины:Владимир Зеленский подчеркивает необходимость довести до конца расследование дел об убийствах на Майдане.

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркивает необходимость доведения до конца расследования дел об убийствах участников Революции Достоинства.

"Для почтения памяти погибших музея недостаточно. Конечно, нам нужны реальные результаты расследования дел Майдана. Семьи погибших и общество должны получить ответы, а виновные - наказание", - сказал он в четверг утром во время своего выступления на месте будущего Музея Революции Достоинства в центре Киева.

21 ноября в Украине отмечается День Достоинства и Свободы, приуроченный к годовщинам начала Оранжевой революции (2004 год) и Революции достоинства (2013 год). Он отмечался как День свободы с 2005 по 2011 год, однако в период президентства Виктора Януковича фактически был отменен. В 2014 году пятый президент Украины Петр Порошенко восстановил официальный статус праздника.

Как сообщалось, в Украине 21 ноября отмечают уже шестую годовщину Дня Достоинства и Свободы. Уже объявлена программа мероприятий в Киеве и Львове.

В новой истории Украины День Достоинства и Свободы – государственный праздник, который имеет очень важное значение. В этот день мы чествуем мужественных патриотов, которые несокрушимо стояли на защите прав наших граждан и национальных интересов нашей страны.