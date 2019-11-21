Как в сказке: королевские сады уже украсили к рождественским праздникам

Новости шоу бизнеса:Весь мира уже начал подготовку к новогодне-рождественских праздников.

Так, в Лондоне королевские сады Kew Gardens загорелись миллионами огоньков. В сети опубликовали первые снимки, которые поразили красотой.

Великобритания постепенно превращается в сказочную страну, ведь улицы всех городов украшают праздничными фонариками, которые поражают туристов. Особенно эффектно в этом году будут выглядеть королевские сады Kew Gardens.

Сеть уже покорили первые кадры из Лондона. По словам очевидцев, десятки тысяч гирлянд украсили крепкие деревья в королевских садах. В то же время фасады зданий превратились в фон для сказочных иллюминаций. Кроме этого, дизайнеры установили на территории Kew Gardens подвижные лазеры, которые создают эффектное шоу.

Сейчас организаторы открыли королевские сады для предварительного просмотра. А вскоре все британцы и туристы смогут насладиться рождественской иллюминацией, которая превратила 2-километровую аллею в сказочное место.