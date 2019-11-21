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Как в сказке: королевские сады уже украсили к рождественским праздникам

Как в сказке: королевские сады уже украсили к рождественским праздникам
21:48 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: twitter

Новости шоу бизнеса:Весь мира уже начал подготовку к новогодне-рождественских праздников.

Так, в Лондоне королевские сады Kew Gardens загорелись миллионами огоньков. В сети опубликовали первые снимки, которые поразили красотой.

Великобритания постепенно превращается в сказочную страну, ведь улицы всех городов украшают праздничными фонариками, которые поражают туристов. Особенно эффектно в этом году будут выглядеть королевские сады Kew Gardens.

Сеть уже покорили первые кадры из Лондона. По словам очевидцев, десятки тысяч гирлянд украсили крепкие деревья в королевских садах. В то же время фасады зданий превратились в фон для сказочных иллюминаций. Кроме этого, дизайнеры установили на территории Kew Gardens подвижные лазеры, которые создают эффектное шоу.

 
 
 
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The magic began this evening at our #ChristmasAtKew preview night! Here’s a sneak peek at some of the highlights on our sparkling new trail

Публикация от Kew Gardens (@kewgardens)

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Сейчас организаторы открыли королевские сады для предварительного просмотра. А вскоре все британцы и туристы смогут насладиться рождественской иллюминацией, которая превратила 2-километровую аллею в сказочное место.

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Все по теме:

Новый год, Дизайн, Оформление, Королевские сады.
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