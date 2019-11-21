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В стильном розовом наряде: Елизавета II на премии Chatham House Prize

В стильном розовом наряде: Елизавета II на премии Chatham House Prize
20:46 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: twitter

Новости шоу бизнеса:Королева Елизавета II не прекращает очаровывать общественность своими публичными выходами.

На днях Ее Величество стала приглашенной гостьей на торжественном событии в Лондоне, где появилась в стильном розовом костюме.

93-летняя Елизавета II не прекращает поражать своих сторонников активным участием в светских и официальных мероприятиях. Ее Величество пока не намерена передавать трон, поэтому с удовольствием выполняет свои обязанности. И даже годовщина свадьбы с принцем Филиппом не стала королеве помехой. В особый день, 20 ноября, Елизавета II пришла на вручение премий Chatham House Prize, чем изрядно удивила британцев.

Известно, что церемония прошла в Королевском институте международных отношений в Лондоне. Поэтому Ее Величество не смогла пропустить событие и стала главной гостьей вечера.

Для своего выхода Елизавета II подобрала светло-розовый костюм, состоящий из пиджака на пуговицах и юбки прямого кроя. Вместо классических белых перчаток британская королева подобрала нюдовые, которые прекрасно подошли к ее наряду. Не отказалась монарх и от традиционных аксессуаров – символической броши с фиолетовым камнем и маленькими бриллиантами и черной сумки. Обувь на устойчивых каблуках завершили элегантный look Елизаветы II.

 
 
 
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This evening, The Queen presented Sir David Attenborough and the BBC Studios Natural History Unit with The annual Chatham House Prize. Together Sir David and the Natural History Unit were praised for the impact that Blue Planet II had on tackling ocean plastic pollution. The Chatham House Prize is an annual honour awarded to an individual or group deemed to have made the most significant contribution to the improvement of international relations in the previous year. Tonight, Her Majesty presented the award to Sir David and Julian Hector, Head of BBC Studios’ Natural History Unit at Chatham House. In a speech The Queen said: “Sir David, this award recognises your many talents and one can’t help but feel that, for those of us of a certain generation, we can take great pleasure in proving age is no barrier to being a positive influence.”

Публикация от The Royal Family (@theroyalfamily)

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Интересно, что обычно Елизавета II не боится экспериментировать с цветами. Ее Величество и в 93 года предстает перед общественностью в костюмах или пальто едва ли не всех цветов радуги. Вероятно, таким образом королева выполняет установку своей матери, которая с детства учила ее, что монарх должен эффектно выделяться в толпе. И даже светлое платье, которое, к примеру, Елизавета II продемонстрировала на торжественной церемонии в Лондоне, привлекло внимание всех гостей Chatham House Prize.

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Стиль, Королева, Елизавета II, Наряд, Королева Англии.
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