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Годовщина свадьбы Елизаветы II и принца Филиппа: как поздравила пару семья

Годовщина свадьбы Елизаветы II и принца Филиппа: как поздравила пару семья
18:08 Сегодня Телеграф 24tv.ua

Новости шоу бизнеса:Сегодня, 20 ноября, празднует 72 годовщину со дня бракосочетания 93-летняя британская королева Елизавета II и ее 98-летний супруг принц Филипп.

К свадьбе Елизаветы II и Филиппа, 20 ноября 1947 года в течение нескольких месяцев шла подготовка, как к государственному празднику. В день церемонии шла трансляция, за которой следило более 20 миллионов радиослушателей и 2,5 тысячи гостей ожидали выхода жениха и невесты в Вестминстерском аббатстве.

Члены королевской семьи в социальных сетях трогательно поздравили одну из самых мощных пар в Великобритании.

На своей странице в инстаграме Меган Маркл и принц Гарри публично поздравили супругов, опубликовав архивное фото королевы и ее мужа в карете.

 
 
 
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Happy anniversary to Her Majesty The Queen and The Duke of Edinburgh! On this day, seventy-two years ago, they were married at Westminster Abbey. Many congratulations! Photo  PA

Публикация от The Duke and Duchess of Sussex (@sussexroyal)

"С годовщиной Ее Величество Королеву и герцога Эдинбургского! В этот день семьдесят два года назад они поженились в Вестминстерском аббатстве. Поздравляем!" – говорится на странице герцогов Сассекских.

Кейт Миддлтон и принц Уильям разместили у себя в инстаграме два снимка супругов: первый – архивный черно-белый, а второй новое фото улыбающихся принца Филиппа и Елизаветы II.

 
 
 
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Wishing Her Majesty The Queen and His Royal Highness The Duke of Edinburgh a very happy 72nd Wedding Anniversary! PA

Публикация от Kensington Palace (@kensingtonroyal)

Королева Елизавета II и принц Филипп празднуют годовщину свадьбы 

В подписи герцог и герцогиня Кембриджские пожелали счастливой семьдесят второй годовщины.

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Все по теме:

Принц Уильям, Принц Гарри, Кейт Миддлтон, Королевская семья, Елизавета II, Принц Филипп, Меган Маркл.
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