Годовщина свадьбы Елизаветы II и принца Филиппа: как поздравила пару семья

Новости шоу бизнеса:Сегодня, 20 ноября, празднует 72 годовщину со дня бракосочетания 93-летняя британская королева Елизавета II и ее 98-летний супруг принц Филипп.

К свадьбе Елизаветы II и Филиппа, 20 ноября 1947 года в течение нескольких месяцев шла подготовка, как к государственному празднику. В день церемонии шла трансляция, за которой следило более 20 миллионов радиослушателей и 2,5 тысячи гостей ожидали выхода жениха и невесты в Вестминстерском аббатстве.

Члены королевской семьи в социальных сетях трогательно поздравили одну из самых мощных пар в Великобритании.

На своей странице в инстаграме Меган Маркл и принц Гарри публично поздравили супругов, опубликовав архивное фото королевы и ее мужа в карете.

"С годовщиной Ее Величество Королеву и герцога Эдинбургского! В этот день семьдесят два года назад они поженились в Вестминстерском аббатстве. Поздравляем!" – говорится на странице герцогов Сассекских.

Кейт Миддлтон и принц Уильям разместили у себя в инстаграме два снимка супругов: первый – архивный черно-белый, а второй новое фото улыбающихся принца Филиппа и Елизаветы II.

В подписи герцог и герцогиня Кембриджские пожелали счастливой семьдесят второй годовщины.