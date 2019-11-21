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Зеленский призвал украинцев объединится для защиты страны (Видео)

Зеленский призвал украинцев объединится для защиты страны (Видео)
10:40 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Скриншот

Новости Украины:Зеленский заявил, что свобода заложена в ДНК украинцев и граждани демонстрируют сплоченность в сложные моменты.

Президент Владимир Зеленский призвал соотечественников к единству для защиты Украины и её независимости, свободы и права самостоятельно выбирать собственное будущее.

Об этом он сказал во время выступления на мероприятиях ко Дню достоинства и свободы в Киеве.

"День достоинства и свободы особый для каждого украинца. Он связан с началом двух революций, когда голоса миллионов граждан слились в единый голос нации, чтобы твердо сказать, что украинцы хотят и будут жить в свободной, демократической и процветающей стране", - заявил Зеленский.

По убеждению главы государства, достоинство и свобода являются неотъемлемыми составляющими "ДНК" украинской нации.

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"Именно поэтому украинцы не на словах знают, как защищать свое достоинство и бороться за свободу на баррикадах. В этой борьбе мы, к сожалению, заплатили самую высокую возможную цену - это человеческие жизни", - добавил он.

По словам Зеленского, в сложные моменты украинцы демонстрируют невероятную сплоченность и единство.

"Мы стоим друг за друга, независимо от возраста, пола, языка и вероисповедания. Сегодня, как никогда, мы нуждаемся в таком единстве ради защиты страны, нашей независимости, нашей свободы, права самостоятельно выбирать наше собственное будущее, страны, которую мы собираемся оставить в наследство нашим детям. Все это должно нас объединять. Так будем же с вами едины, чтобы быть сильными, и чтобы вместе построить новую Украину", - подчеркнул президент.

После отказа властей Украины от подписания Соглашения об ассоциации с Евросоюзом в ноябре 2013 года на центральных улицах Киева и других городов Украины начались массовые акции протеста. Дальнейшая эскалация противостояния привела к требованиям отставки правительства и президента страны, а также к столкновениям протестующих с сотрудниками правоохранительных органов.

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Больше всего людей погибли в феврале 2014 года во время столкновений с силовиками в центре Киева, а также от пуль снайперов - более 100 человек, сотни были ранены.

Акции протеста, которые продолжались с конца ноября до конца февраля 2014 года, получили название Евромайдан, Майдан, а позже - Революция достоинства.

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Киев, Мероприятия, Владимир Зеленский, День достоинства и свободы.
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