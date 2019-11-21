"Шесть лет назад героические украинцы вышли на Майдан": ЕС поздравил украинцев с Днем достоинства и свободы

Новости Украины:В представительстве Европейского союза в Украине отметили, что никогда не забудут те драматические события и человеческие жертвы.

Представительство Европейского союза в Украине поздравляет украинцев с шестой годовщиной Революции Достоинства и подчеркивает поддержку Украины на пути к демократическому будущему.

"Мы поздравляем Украину с Днем Достоинства и Свободы. Шесть лет назад героические украинцы вышли на Майдан ради борьбы за свое достоинство и европейское будущее. Мы никогда не забудем те драматические события и человеческие жертвы. Евросоюз твердо поддерживает Украину в обеспечении безопасного, зажиточного и демократического будущего для своих граждан", - сообщает пресс-служба представительства Евросоюза в Украине на своей странице в Фейсбуке.

Как сообщалось, 21 ноября в Украине отмечается День достоинства и свободы, приуроченный к годовщинам начала Оранжевой революции (2004 год) и Революции достоинства (2013 год). Он отмечался как День свободы с 2005 по 2011 год, однако в период президентства Виктора Януковича фактически был отменен. В 2014 году пятый президент Украины Петр Порошенко восстановил официальный статус праздника.