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"Шесть лет назад героические украинцы вышли на Майдан": ЕС поздравил украинцев с Днем достоинства и свободы

"Шесть лет назад героические украинцы вышли на Майдан": ЕС поздравил украинцев с Днем достоинства и свободы
20:48 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Украины:В представительстве Европейского союза в Украине отметили, что никогда не забудут те драматические события и человеческие жертвы.

Представительство Европейского союза в Украине поздравляет украинцев с шестой годовщиной Революции Достоинства и подчеркивает поддержку Украины на пути к демократическому будущему.

"Мы поздравляем Украину с Днем Достоинства и Свободы. Шесть лет назад героические украинцы вышли на Майдан ради борьбы за свое достоинство и европейское будущее. Мы никогда не забудем те драматические события и человеческие жертвы. Евросоюз твердо поддерживает Украину в обеспечении безопасного, зажиточного и демократического будущего для своих граждан", - сообщает пресс-служба представительства Евросоюза в Украине на своей странице в Фейсбуке.

Экс-глава СБУ Грицак подозревается в госизмене

Как сообщалось, 21 ноября в Украине отмечается День достоинства и свободы, приуроченный к годовщинам начала Оранжевой революции (2004 год) и Революции достоинства (2013 год). Он отмечался как День свободы с 2005 по 2011 год, однако в период президентства Виктора Януковича фактически был отменен. В 2014 году пятый президент Украины Петр Порошенко восстановил официальный статус праздника.

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ЕС, Европейский союз, Майдан, День достоинства и свободы.
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