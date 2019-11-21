Скачать
Четверг, 21.11.2019
Экс-глава СБУ Грицак подозревается в госизмене
Экс-глава СБУ Грицак подозревается в госизмене
Министр обороны: Мы хотим "убить" призыв
Министр обороны: Мы хотим "убить" призыв
Украинец вошел в символическую сборную отбора Евро-2020
Украинец вошел в символическую сборную отбора Евро-2020
Ушел из жизни лидер рок-группы Spirit of the West Джон Манн
Ушел из жизни лидер рок-группы Spirit of the West Джон Манн

Экс-глава СБУ Грицак подозревается в госизмене

Экс-глава СБУ Грицак подозревается в госизмене
19:28 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Украины:НАБУ расследует возможную госизмену экс-главы СБУ Василия Грицака.

Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) открыло уголовное производство относительно возможного совершения бывшим главой Службы безопасности Украины (СБУ) Василием Грицаком государственной измены, шпионажа, злоупотребления служебным положением, присвоения и растраты имущества.

Как сообщили в пресс-службе НАБУ в четверг, 25 октября Высший антикоррупционный суд обязал НАБУ открыть производство, в котором фигурирует экс-глава СБУ Грицак.

Квалификация дела не уточняется.

Как сообщалось, Соломенский районный суд Киева обязал НАБУ внести в Единый реестр досудебных расследований сведения о правонарушениях, совершенных главой Службы безопасности Украины Грицаком, его первым заместителем и рядом чиновников Главного следственного управления (ГСУ), прокуратуры и полиции Волынской области.

Миссия ООН призвала к непрерывному расследованию "дел Майдана"

Это следует из определения суда, вынесенного 2 августа в удовлетворение жалобы адвоката Андрея Петришака на бездеятельность служебных лиц НАБУ. Согласно документу, соответствующие сведения должны быть внесены в реестр в течение суток с момента получения копии определения чиновником НАБУ. Определение оспариванию не подлежит.

Заявление об уголовном правонарушении по ч.1 ст.364 (злоупотребление властью или служебным положением), ч.1 ст.366 (служебный подлог), ч.1 ст.368 (получение неправомерной выгоды) Уголовного кодекса Украины были поданы адвокатом Казаком 16 июля.

Кроме главы СБУ и его первого заместителя - начальника Главного управления по борьбе с коррупцией и оргпреступностью СБУ (эту должность до 18 мая занимал Павел Демчина, с 22 мая – Иван Баканов), в заявлении говорится о прокуроре прокуратуры Волынской области, прокуроре Волынской области и его заместителе, начальнике ГСУ и его заместителе, начальнике следственного управления Национальной полиции в Волынской области и его заместителе.

16 августа на основании решения Соломенского районного суда Киева Национальное антикоррупционное бюро Украины открыло уголовное производство в отношении главы Службы безопасности Украины Василия Грицака, бывшего на то время первого заместителя главы СБУ Павла Демчины и других должностных лиц правоохранительных органов по факту возможного привлечения к ответственности заведомо невиновного лица.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

СБУ, НАБУ, Национальное антикоррупционное бюро, Василий Грицак, Высший антикоррупционный суд.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Михайлов день 2019: что категорически нельзя делать в этот день
02 Какой завтра праздник: приметы и обряды на 22 ноября
03 У кого сегодня день ангела: значение имени и шикарные СМС поздравления
04 Итоги дня 20 ноября: Зеленский в Станице Луганской и скандал в ГБР
05 Малоизвестный признак заболевания сердца, о которых стоит помнить каждому
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Обострение на Донбассе: трое украинских военных получили ранения
Обострение на Донбассе: трое украинских военных получили ранения
&quot;Трускавец по-новому&quot;: нардепы отправятся в США на обучение
"Трускавец по-новому": нардепы отправятся в США на обучение
В прокуратуре сообщили подробности подозрения Садовому
В прокуратуре сообщили подробности подозрения Садовому
Лучший альбом десятилетия: кто возглавил рейтинг
Лучший альбом десятилетия: кто возглавил рейтинг
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь