Миссия ООН призвала к непрерывному расследованию "дел Майдана"

Новости Украины:Мониторинговая миссия ООН по правам человека призвала Генпрокуратуру и Госбюро Украины расследований обеспечить непрерывность расследования "дел Майдана".

Об этом говорится в заявлении организации на официальной странице в Facebook.

"Шесть лет назад в этот день начались протесты на Майдане. 96 мужчин и 2 женщины были убиты или умерли в результате насилия между 21 января и 20 февраля 2014 года. До сих пор расследованием не установлены виновные в убийстве 17 протестующих (среди них - одна женщина), а также 13 правоохранителей", - говорится в заявлении.

В организации отметили, что "крайне важно не допустить любого прерывания расследования, которое уже задержано".

"Мы призываем Генеральную прокуратуру и Государственное бюро расследований, чтобы передача расследований дел Майдана не привела к задержкам", - отметили в мониторинговой миссии ООН по правам человека.

Ранее в Генпрокуратуре для передачи "дел Майдана" в органы следствия, такие как ГБР, НАБУ, СБУ и Нацполиция, создали специальную инвентаризационную комиссию.

прокуратура с 20 ноября теряет функцию следствия. В то же время, прокуратура продолжит руководить расследованиями в производствах, которые перейдут в органы досудебного расследования.

В Украине День Достоинства и Свободы отмечается каждый год 21 ноября согласно указу Президента от 13 ноября 2014 года. Он установлен в честь начала двух знаменательных и судьбоносных событий в новейшей украинской истории: Помаранчевой революции 2004 года и Революции Достоинства 2013 года.