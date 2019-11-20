Уничтожение храма ПЦУ в оккупированном Крыму: Денисова обратилась в ООН и ОБСЕ

Новости Украины:Денисова обратилась к Мониторинговой миссии ООН и ОБСЕ из-за намерения оккупантов выселить Крымскую епархию ПЦУ из храма в оккупированном Симферополе.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова обратилась к Мониторинговой миссии Организации Объединенных Наций и Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе из-за намерения оккупантов выселить Крымскую епархию Православной церкви Украины из Кафедрального собора святых равноапостольных Владимира и Ольги в оккупированном Симферополе.

Как сообщила украинский омбудсмен в социальной сети Facebook, в оккупированном Крыму грубо нарушаются права на свободу совести и вероисповедания.

Она сообщила, что в течение ноября российские суды приняли два дискриминационных решения.

По ее словам, 6 ноября подконтрольный России "Евпаторийский городской суд" удовлетворил иск "Администрации Республики Крым" к общине храма Пречистого образа Божией Матери "Неопалимая Купина" религиозной общины ПЦУ в городе Евпатория и обязал Управление Крымской епархии ПЦУ в течение месяца снести храм "собственными силами".

При этом омбудсмен отметила, что 14 ноября Арбитражный суд Центрального округа Калуги (РФ) отклонил кассационную жалобу представителей Крымской епархии ПЦУ, которой обжаловалось решение российского оккупационного "Министерства имущественных и земельных отношений" в Крыму о "расторжении договора аренды" на помещение кафедрального собора святых Владимира и Ольги.

"Обращаюсь к международным организациям, в частности мониторинговой миссии ООН в Украине и ОБСЕ немедленно принять меры по восстановлению прав жителей временно оккупированного Крыма на свободу совести и вероисповедания", - отметила она.