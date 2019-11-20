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Уничтожение храма ПЦУ в оккупированном Крыму: Денисова обратилась в ООН и ОБСЕ

Уничтожение храма ПЦУ в оккупированном Крыму: Денисова обратилась в ООН и ОБСЕ
17:53 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости Украины:Денисова обратилась к Мониторинговой миссии ООН и ОБСЕ из-за намерения оккупантов выселить Крымскую епархию ПЦУ из храма в оккупированном Симферополе.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова обратилась к Мониторинговой миссии Организации Объединенных Наций и Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе из-за намерения оккупантов выселить Крымскую епархию Православной церкви Украины из Кафедрального собора святых равноапостольных Владимира и Ольги в оккупированном Симферополе.

Как сообщила украинский омбудсмен в социальной сети Facebook, в оккупированном Крыму грубо нарушаются права на свободу совести и вероисповедания.

Она сообщила, что в течение ноября российские суды приняли два дискриминационных решения.

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По ее словам, 6 ноября подконтрольный России "Евпаторийский городской суд" удовлетворил иск "Администрации Республики Крым" к общине храма Пречистого образа Божией Матери "Неопалимая Купина" религиозной общины ПЦУ в городе Евпатория и обязал Управление Крымской епархии ПЦУ в течение месяца снести храм "собственными силами".

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При этом омбудсмен отметила, что 14 ноября Арбитражный суд Центрального округа Калуги (РФ) отклонил кассационную жалобу представителей Крымской епархии ПЦУ, которой обжаловалось решение российского оккупационного "Министерства имущественных и земельных отношений" в Крыму о "расторжении договора аренды" на помещение кафедрального собора святых Владимира и Ольги.

"Обращаюсь к международным организациям, в частности мониторинговой миссии ООН в Украине и ОБСЕ немедленно принять меры по восстановлению прав жителей временно оккупированного Крыма на свободу совести и вероисповедания", - отметила она.

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Россия, Людмила Денисова, Оккупированный Крым, ПЦУ.
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