"РФ ни на кого не собирается нападать": Путин назвал "спекуляциями" ситуацию в Крыму и на Донбассе

Путин назвал российскую угрозу "бредом собачьим".

Президент РФ Владимир Путин заявляет, что, "несмотря на проблемы с Украиной", "все прекрасно понимают, что Россия ни на кого не собирается нападать".

Об этом он сказал на форуме "Россия зовёт".

"Несмотря на все проблемы с Украиной, со спекуляциями вокруг Крыма и Донбасса, все прекрасно понимают, что Россия ни на кого не собирается нападать", - подчеркнул Путин.

"Сколько в Евросоюзе жителей, сколько жителей стран НАТО? Каков суммарный экономический и военный потенциал? Это просто чушь, бред собачий. Российская угроза - это просто выдумка тех, кто хочет наживаться на своей роли передового отряда борьбы с Россией, получать какие-то бонусы и преференции за это. Это все имеет какие-то временные рамки, для всех это очевидно. Для лидеров ведущих стран Европы это абсолютно очевидно", - отметил Путин.

По его словам, США должны предпринять шаги для изменения отношений с союзниками по Североатлантическому альянсу, ведь "недостаточно утверждать, что Вашингтон их защищает, а те просто должны платить".

"До сих пор Соединенные Штаты говорили: "Мы для вас являемся зонтиком от советской угрозы, а вы должны за это заплатить". Сегодня это не очень работает", - сказал Путин.

"Поэтому и Соединенные Штаты должны будут предпринять какие-то шаги для изменения качества своего отношения с союзниками, в рамках НАТО даже. Но недостаточно теперь: "Мы вас защищаем – платите". Зачем они будут платить за поддержание оборонного комплекса и рабочих мест в США? Они свой будут развивать. Они так сейчас об этом и говорят", - отметил Путин.

В то же время, он подчеркнул, что стратегическая цель США - сдерживание России и Китая.

"К сожалению, об этом публично говорят в самих США, целью их является не сбалансированность международных экономических отношений, а главная стратегическая цель - сдерживание развития Китая, сдерживание развития России. Мне думается, что это такая ошибка очень серьезная, глубинная, которая подрывает даже позиции тех, кто инициирует политику подобного рода", - сказал Путин.