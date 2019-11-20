Скачать
Среда, 20.11.2019
Гончарук о работе с МВФ: Я вижу огромный прогресс
Гончарук о работе с МВФ: Я вижу огромный прогресс
Полностью "угроблены": В ВМС рассказали о состоянии возвращенных РФ кораблей
Полностью "угроблены": В ВМС рассказали о состоянии возвращенных РФ кораблей
В Реале посчитали выходку Бэйла "дурной шуткой"
В Реале посчитали выходку Бэйла "дурной шуткой"
Уникальное событие: Тейлор Свифт станет первой в мире "Женщиной десятилетия"
Тейлор Свифт станет первой в мире "Женщиной десятилетия"

"РФ ни на кого не собирается нападать": Путин назвал "спекуляциями" ситуацию в Крыму и на Донбассе

"РФ ни на кого не собирается нападать": Путин назвал "спекуляциями" ситуацию в Крыму и на Донбассе
15:53 Сегодня Телеграф УНИАН

Путин назвал российскую угрозу "бредом собачьим".

Президент РФ Владимир Путин заявляет, что, "несмотря на проблемы с Украиной", "все прекрасно понимают, что Россия ни на кого не собирается нападать".

Об этом он сказал на форуме "Россия зовёт".

"Несмотря на все проблемы с Украиной, со спекуляциями вокруг Крыма и Донбасса, все прекрасно понимают, что Россия ни на кого не собирается нападать", - подчеркнул Путин.

"Сколько в Евросоюзе жителей, сколько жителей стран НАТО? Каков суммарный экономический и военный потенциал? Это просто чушь, бред собачий. Российская угроза - это просто выдумка тех, кто хочет наживаться на своей роли передового отряда борьбы с Россией, получать какие-то бонусы и преференции за это. Это все имеет какие-то временные рамки, для всех это очевидно. Для лидеров ведущих стран Европы это абсолютно очевидно", - отметил Путин.

Оккупанты в Крыму хотят снести храмы ПЦУ: Епифаний обратился к Зеленскому

По его словам, США должны предпринять шаги для изменения отношений с союзниками по Североатлантическому альянсу, ведь "недостаточно утверждать, что Вашингтон их защищает, а те просто должны платить".

"До сих пор Соединенные Штаты говорили: "Мы для вас являемся зонтиком от советской угрозы, а вы должны за это заплатить". Сегодня это не очень работает", - сказал Путин.

"Поэтому и Соединенные Штаты должны будут предпринять какие-то шаги для изменения качества своего отношения с союзниками, в рамках НАТО даже. Но недостаточно теперь: "Мы вас защищаем – платите". Зачем они будут платить за поддержание оборонного комплекса и рабочих мест в США? Они свой будут развивать. Они так сейчас об этом и говорят", - отметил Путин.

Дело "Украина против РФ": суд дал России один год на ответ

В то же время, он подчеркнул, что стратегическая цель США - сдерживание России и Китая.

"К сожалению, об этом публично говорят в самих США, целью их является не сбалансированность международных экономических отношений, а главная стратегическая цель - сдерживание развития Китая, сдерживание развития России. Мне думается, что это такая ошибка очень серьезная, глубинная, которая подрывает даже позиции тех, кто инициирует политику подобного рода", - сказал Путин.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ЕС, США, НАТО, Россия, Донбасс, Владимир Путин, Оккупированный Крым.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Какой завтра праздник: приметы и обряды на 21 ноября
02 Врачи рассказали, как сливочное масло влияет на зрение
03 Зимний холод: в Украину движется серьезное похолодание
04 Мужчинам на заметку: простые способы, которые помогут повысить уровень тестостерона
05 Итоги дня 19 ноября: Маас и Бабиш в Киеве и суд над Ляшко
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В Украине приостановили социальные выплаты: что происходит
В Украине приостановили социальные выплаты
Украина планирует в ближайшее время масштабную замену послов за рубежом
Украина планирует масштабную замену послов за рубежом
В ГБР обнародовали список дел, в которых фигурирует Порошенко
В ГБР обнародовали список дел, в которых фигурирует Порошенко
Королева Елизавета II и принц Филипп празднуют годовщину свадьбы
Королева Елизавета II и принц Филипп празднуют годовщину свадьбы
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь