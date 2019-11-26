Протесты в Грузии: полиция разогнала протестующих у здания парламента в Тбилиси

Новости мира:Силы специального назначения МВД Грузии утром во вторник, 26 ноября, разогнали протестующих, которые заблокировали входы в парламент в Тбилиси.

Силы специального назначения МВД Грузии утром во вторник, 26 ноября, разогнали протестующих, которые заблокировали входы в парламент в Тбилиси. Об этом сообщает DW.

К зданию на проспекте Руставели были стянуты сотни полицейских. Правоохранители применили водомет, чтобы освободить входы в парламент. Полиция перед разгоном призвала присутствующих перестать блокировать входы в парламент и предупредила об ответную реакцию, если протестующие не снимут блокаду.

Многие активисты остаются на проспекте и заявляют, что намерены организовать пикеты перед началом заседания парламента.

По данным грузинских СМИ, в ходе разгона было задержано около 10 человек. При этом МВД Грузии на данный момент не сообщало о задержании.

Вечером 25 ноября от двух до трех тысяч человек собрались на митинг в Тбилиси. Участники акции протеста требовали провести парламентские выборы в 2020 Напомним, Тбилиси вечером в понедельник, 25 ноября, тысячи людей вновь собрались у здания парламента. Они требовали провести в следующем году парламентские выборы по пропорциональной системе вместо смешанной. По данным СМИ, большинство из присутствующих на митинге сторонников экс-президента Грузии Михеила Саакашвили. Лидеры оппозиции провели марш вокруг парламента и призвали своих сторонников к пикетирование входов в здания.