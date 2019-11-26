Скачать
Вторник, 26.11.2019
Зеленский поручил Кабмину заняться зарплатами педагогов и врачей
Зеленский поручил Кабмину заняться зарплатами педагогов и врачей
Мороз и туман: какой будет погода 26 ноября
Мороз и туман: какой будет погода 26 ноября
Украинцы завоевали бронзу на Кубке мира по фехтованию в Берне
Украинцы завоевали бронзу на Кубке мира по фехтованию в Берне
Какой завтра праздник: обычаи и традиции на 27 ноября
Какой завтра праздник: обычаи и традиции на 27 ноября

Протесты в Грузии: полиция разогнала протестующих у здания парламента в Тбилиси

Протесты в Грузии: полиция разогнала протестующих у здания парламента в Тбилиси
10:29 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:Силы специального назначения МВД Грузии утром во вторник, 26 ноября, разогнали протестующих, которые заблокировали входы в парламент в Тбилиси.

Силы специального назначения МВД Грузии утром во вторник, 26 ноября, разогнали протестующих, которые заблокировали входы в парламент в Тбилиси. Об этом сообщает DW.

К зданию на проспекте Руставели были стянуты сотни полицейских. Правоохранители применили водомет, чтобы освободить входы в парламент. Полиция перед разгоном призвала присутствующих перестать блокировать входы в парламент и предупредила об ответную реакцию, если протестующие не снимут блокаду.

Многие активисты остаются на проспекте и заявляют, что намерены организовать пикеты перед началом заседания парламента.

По данным грузинских СМИ, в ходе разгона было задержано около 10 человек. При этом МВД Грузии на данный момент не сообщало о задержании.

Вечером 25 ноября от двух до трех тысяч человек собрались на митинг в Тбилиси. Участники акции протеста требовали провести парламентские выборы в 2020 Напомним, Тбилиси вечером в понедельник, 25 ноября, тысячи людей вновь собрались у здания парламента. Они требовали провести в следующем году парламентские выборы по пропорциональной системе вместо смешанной. По данным СМИ, большинство из присутствующих на митинге сторонников экс-президента Грузии Михеила Саакашвили. Лидеры оппозиции провели марш вокруг парламента и призвали своих сторонников к пикетирование входов в здания. 

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Полиция, Тбилиси, МВД Грузии, Протесты в Грузии.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Итоги дня 25 ноября: видеообращение Зеленского и ответ Нафтогаза
02 Сабо: Я вытянул Шевченко со дна
03 Зеленский провел телефонный разговор с Путиным
04 Закон о незаконном обогащении возвращается: Зеленский поставил подпись
05 Золотой мяч получил нового обладателя
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Когда в Украине появятся платные дороги
Когда в Украине появятся платные дороги
Новый год и Рождество: сколько будут отдыхать украинцы
Новый год и Рождество: сколько будут отдыхать украинцы
Ограбление века: музей Дрездена &quot;обнесли&quot; на миллиард (Фото, Видео)
Ограбление века: музей Дрездена "обнесли" на миллиард (Фото, Видео)
&quot;Скандальное&quot; платье первой леди Украины уйдет с молотка (Фото)
"Скандальное" платье первой леди Украины уйдет с молотка (Фото)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь