"Вместе против одного": протестующие Грузии вернулись под стены парламента (фото и видео)

Новости мира:Возле парламента Грузии проходит акция протеста.

У здания парламента Грузии проходит акция протеста.

Об этом сообщает IPN.

"У здания парламента проходит акция протеста под слоганом – "Вместе против одного". В эти минуты к участникам обращаются организаторы акции", - говорится в сообщении.

К акции уже присоединились лидеры и сторонники оппозиционных политических партий.

Массовая акция протеста в Тбилиси pic.twitter.com/MUEXSXrvmS — Тбилиси (@TbilisiMe) November 25, 2019

Участники выступления опротестовывают провал в парламенте конституционного законопроекта о проведении пропорциональных выборов в 2020 году и требуют проведения выборов по пропорциональной системе.

Оппозиция идёт блокировать входы в парламент pic.twitter.com/U6FdJTgVts — Тбилиси (@TbilisiMe) November 25, 2019

У парламента много правоохранителей, также мобилизованы группы скорой помощи.

Ранее в грузинской правящей партии "Грузинская мечта" заявили, что выборы в парламент 2020 года пройдут по смешанной избирательной системе.

В Тбилиси началась акция протеста оппозиции pic.twitter.com/wNVyZsAY9E — Тбилиси (@TbilisiMe) November 25, 2019

Как сообщалось, протесты не прекращаются в Грузии с 14 ноября, с тех пор, как парламент провалил законопроект о реформе избирательной системы, которую обещала провести правящая партия. В основном инициативу не поддержали мажоритарные депутаты. Митингующие требуют отставки правительства и назначения досрочных парламентских выборов по пропорциональной системе. 25 ноября планируется крупная акция оппозиции в центре Тбилиси.