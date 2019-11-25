"Вместе против одного": протестующие Грузии вернулись под стены парламента (фото и видео)

У здания парламента Грузии проходит акция протеста.
Об этом сообщает IPN.
"У здания парламента проходит акция протеста под слоганом – "Вместе против одного". В эти минуты к участникам обращаются организаторы акции", - говорится в сообщении.
К акции уже присоединились лидеры и сторонники оппозиционных политических партий.
Массовая акция протеста в Тбилиси pic.twitter.com/MUEXSXrvmS
— Тбилиси (@TbilisiMe) November 25, 2019
Участники выступления опротестовывают провал в парламенте конституционного законопроекта о проведении пропорциональных выборов в 2020 году и требуют проведения выборов по пропорциональной системе.
Оппозиция идёт блокировать входы в парламент pic.twitter.com/U6FdJTgVts
— Тбилиси (@TbilisiMe) November 25, 2019
У парламента много правоохранителей, также мобилизованы группы скорой помощи.
Ранее в грузинской правящей партии "Грузинская мечта" заявили, что выборы в парламент 2020 года пройдут по смешанной избирательной системе.
В Тбилиси началась акция протеста оппозиции pic.twitter.com/wNVyZsAY9E
— Тбилиси (@TbilisiMe) November 25, 2019
Как сообщалось, протесты не прекращаются в Грузии с 14 ноября, с тех пор, как парламент провалил законопроект о реформе избирательной системы, которую обещала провести правящая партия. В основном инициативу не поддержали мажоритарные депутаты. Митингующие требуют отставки правительства и назначения досрочных парламентских выборов по пропорциональной системе. 25 ноября планируется крупная акция оппозиции в центре Тбилиси.