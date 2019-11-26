Чешская разведка отчиталась о наибольших угрозах для политического строя

Новости мира:В докладе чешских спецслужб говорится, что пророссийские активисты угрожают политическому строю Чехии.

Активисты, настроенные позитивно в отношении России и распространяющие дезинформацию, несут наибольшую угрозу конституционному строю Чехии, сообщает во вторник общественная радиостанция "Радио Прага" со ссылкой на ежегодный доклад Службы безопасности и информации (BIS) Чехии.

В докладе утверждается, что именно такие силы в лице частных лиц и партий в последние годы наиболее интенсивно и систематически агитировали против нынешней политической системы Чехии, а также против ее членства в ЕС и НАТО.

Контрразведчики полагают, что дезинформация, распространяемая в Чехии в интересах России, имеет своим источником различные националистические и популистские течения, в том числе настроенные против притока иммигрантов в Чехию.

Кроме этого, по данным радиостанции, в докладе содержатся утверждения, что Китай активизировал шпионаж в Чехии, и на территории этой страны действуют все китайские разведывательные службы.

При этом целями китайской разведывательной деятельности являются чешское академическое сообщество, службы безопасности и гражданская администрация, в которых, в частности, китайские спецслужбы пытаются вербовать агентуру.

Прошлый доклад BIS - за 2018 год - утверждал, что в 2017 году Россия и Китай усилили разведывательную деятельность на территории Чехии, причем и Москва и Пекин придерживались цели подорвать единство ЕС при помощи Чехии.