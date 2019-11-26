В Албании растет количество жертв землетрясения

Число погибших от землетрясения в Албании достигло 20 человек.
Об этом сообщает AFP со ссылкой на министерство обороны Албании.
"К вечеру число погибших возросло до 20 человек", - заявили в министерстве обороны.
Отмечается также, что спасатели освободили из-под обломков разрушенных зданий 42 человека.
Как сообщает ANSA, количество пострадавших более 600.
На помощь спасателям в города Дуррес и Тумане было направлено около 300 военных и 1900 полицейских.
Solidarietà al popolo albanese. Ecco le prime immagini. #terremoto #earthquake #albania pic.twitter.com/2OQmHMX2lz
— Carmine Marrano (@carmine_marrano) November 26, 2019
В общей сложности, откликнулась вся Европа, спасательные отряды из Италии, Греции и Румынии уже помогают албанским коллегам.
Как сообщалось, землетрясение мощностью 6,4 балла произошло во вторник утром в Адриатическом море вблизи побережья Албании, толчки также ощущались в Косово и Греции.