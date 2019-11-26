Землетрясение в Албании: МИД Украины выражает соболезнования

Новости Украины:Глава МИД Украины высказал соболезнования албанцам в связи с землетрясением.

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко высказал соболезнования албанскому народу в связи с гибелью людей и ранениями в результате землетрясения.

"Я выражаю глубочайшие соболезнования албанскому народу в связи с гибелью людей и ранениями, вызванными сегодняшним землетрясением в Албании. Мои мысли и молитвы - со всеми, кто пострадал от этого стихийного бедствия", - написал глава МИД Украины в Twitter.

Ранее заместитель директора департамента – начальник управления консульского обеспечения МИД Украины Василий Кирилич в сообщении на Twitter призвал украинцев, пребывающих в регионе землетрясения, в случае необходимости обратиться к почетному консулу Украины в Албании Бледи Байрактари.

Как сообщалось, в результате землетрясения, произошедшего в ночь на вторник в Албании, погибло по меньшей мере 14 человек, 600 пострадали.