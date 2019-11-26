Землетрясение в Албании: число погибших растет, 600 пострадавших

Число погибших в результате землетрясения в Албании увеличилось до 14 человек, сообщило во вторник агентство Associated Press со ссылкой на министерство обороны страны.
Ранее поступали данные о девяти погибших албанцах.
Около 600 человек пострадали, сообщили в министерстве здравоохранения Албании. Некоторые пострадавшие находятся в тяжелом состоянии.
Посольство России в Албании ранее сообщило, что информации о пострадавших россиянах нет.
Землетрясение привело к обрушению большого количества зданий. Президент Албании Илир Мета назвал сложившуюся ситуацию драматичной. "Ситуация очень драматичная. Прилагаются все усилия, чтобы вызволить людей из-под завалов", - сказал Мета.
По словам премьер-министра Эди Рамы, наиболее тяжелая ситуация сложилась в Дурресе и Тумане, однако все службы активно работают, чтобы спасти людей.
Землетрясение магнитудой 6,4 произошло в ночь на вторник. Эпицентр располагался между столицей Албании Тираной и вторым по величине городом Дурресом.
Напомним, 25 ноября на юго-западе Китая в Гуанси-Чжуанском автономном районе произошло землетрясения магнитудой 5,2. Один человек в результате погиб