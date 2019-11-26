Землетрясение в Албании: число погибших растет, 600 пострадавших

Новости мира:До 14 человек выросло число жертв землетрясения в Албании, еще 600 пострадали.

Число погибших в результате землетрясения в Албании увеличилось до 14 человек, сообщило во вторник агентство Associated Press со ссылкой на министерство обороны страны.

Ранее поступали данные о девяти погибших албанцах.

Около 600 человек пострадали, сообщили в министерстве здравоохранения Албании. Некоторые пострадавшие находятся в тяжелом состоянии.

Посольство России в Албании ранее сообщило, что информации о пострадавших россиянах нет.

Землетрясение привело к обрушению большого количества зданий. Президент Албании Илир Мета назвал сложившуюся ситуацию драматичной. "Ситуация очень драматичная. Прилагаются все усилия, чтобы вызволить людей из-под завалов", - сказал Мета.

По словам премьер-министра Эди Рамы, наиболее тяжелая ситуация сложилась в Дурресе и Тумане, однако все службы активно работают, чтобы спасти людей.

Землетрясение магнитудой 6,4 произошло в ночь на вторник. Эпицентр располагался между столицей Албании Тираной и вторым по величине городом Дурресом.

Напомним, 25 ноября на юго-западе Китая в Гуанси-Чжуанском автономном районе произошло землетрясения магнитудой 5,2. Один человек в результате погиб