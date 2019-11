Мощное землетрясение произошло в Китае, есть жертва

На юго-западе Китая в Гуанси-Чжуанском автономном районе произошло землетрясения магнитудой 5,2. Один человек в результате погиб, передает China Observer.

О других пострадавших пока не сообщается. Заместитель министра по чрезвычайным ситуациям, глава государственного сейсмологического бюро Чжэн Гогуан в командном центре уже дал поручение провести всю необходимую работу.

В район бедствия направлены представители местного сейсмологического бюро.

RT @globaltimesnews: #UPDATE: One person confirmed dead, as of now, in the 5.2-magnitude earthquake that hit Jingxi County in Baise, South China's Guangxi Zhuang Autonomous Region. Rescue team has arrived in the seismic area: CCTV pic.twitter.com/xtFGwfsVQk

— China Observer (@ChinaObserver2) 25 ноября 2019 г.