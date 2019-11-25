Скачать
Понедельник, 25.11.2019
Итоги дня 24 ноября: Кулеба попал в ДТП и гибель украинского моряка
Итоги дня 24 ноября: Кулеба попал в ДТП и гибель украинского моряка
Мороз, шторм и ветер: в каких регионах выпадет снег
Мороз, шторм и ветер: в каких регионах выпадет снег
Знай наших: Верняев завоевал золото на Кубке мира в Германии
Знай наших: Верняев завоевал золото на Кубке мира в Германии
25 ноября - приметы и обряды в день Ивана
25 ноября - приметы и обряды в день Ивана

Мощное землетрясение произошло в Китае, есть жертва

Мощное землетрясение произошло в Китае, есть жертва
07:36 Сегодня Телеграф УНН Фото: Твиттер

Новости мира:Около 9:00 утра по местному времени на северо-западе Китая зафиксировали землетрясение магнитудой 5,2.

На юго-западе Китая в Гуанси-Чжуанском автономном районе произошло землетрясения магнитудой 5,2. Один человек в результате погиб, передает China Observer.

О других пострадавших пока не сообщается. Заместитель министра по чрезвычайным ситуациям, глава государственного сейсмологического бюро Чжэн Гогуан в командном центре уже дал поручение провести всю необходимую работу.

В район бедствия направлены представители местного сейсмологического бюро.

По данным Китайского сейсмологического центра, землетрясение произошло в 9:18 по местному времени вблизи уезда Дасинь городского округа Чунцзо. Эпицентр подземных толчков залегал на глубине 10 километров.

Аляску всколыхнуло землетрясение (Фото)

Толчки особо сильно ощущались вблизи эпицентра, а также в ряде других городов.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Китай, Землетрясение, Жертвы, Землетрясение в Китае, Гуанси-Чжуанск.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "Не деньги и не поддержка реформ": Порошенко в Канаде рассказал, в чем больше всего нуждается Украина
02 В трендовом брючном костюме: как королева Рания своего мужа в США сопровождала (Фото)
03 Испанский бренд попал в скандал: новая коллекция уже снята с продажи (Фото, Видео)
04 Сегодня представят нового главу Черновицкой ОГА
05 Порошенко об импичменте Трампа: Украинцы не имеют ничего общего с этим
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В Румынии перевернулось грузовое судно (Видео)
В Румынии перевернулось грузовое судно (Видео)
Сегодня представят нового главу Черновицкой ОГА
Сегодня представят нового главу Черновицкой ОГА
Глава Пентагона требует отставки министра ВМС США
Глава Пентагона требует отставки министра ВМС США
Полнолуние 26 ноября: что категорически нельзя делать в этот день
Полнолуние 26 ноября: что категорически нельзя делать в этот день
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь