Аляску всколыхнуло землетрясение (Фото)

Новости мира:На Аляске произошло землетрясение магнитудой 6,3.

Землетрясение силой в 6,3 балла произошло в ночь на воскресенье недалеко от побережья американского штата Аляска.

Об этом свидетельствуют данные Геологической службы США.

Эпицентр землетрясения располагался на расстоянии 83, 4 км на юго-восток от города Адак. Очаг землетрясения зафиксировали на глубине 25 км. Информации о пострадавших нет.

Напомним, Казахстанские сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 4,4 в Киргизии.

Также на границе Лаоса и Таиланда утром 21 ноября прошла серия землетрясений.

А в южноафриканской провинции Квазулу-Натал был зарегистрирован третий торнадо за месяц. Он промчался по провинции вечером в пятницу, 22 ноября, повредив более 20 зданий.