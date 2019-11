Жители южноафриканской провинции устраняют ужасные последствия торнадо (Фото)

В южноафриканской провинции Квазулу-Натал зарегистрирован третий торнадо за месяц. Он промчался по провинции вечером в пятницу, 22 ноября, повредив более 20 зданий. Группы по борьбе со стихийными бедствиями развернули спасательные работы в субботу, сообщает The South African.

Торнадо повредил большую часть зданий местного исправительного учреждения. Ущерб также распространился на дома, занимаемые сотрудниками. Команды по ликвидации последствий стихийных бедствий оценили нанесенный ущерб. Сообщений о травмах и жертвах не поступало.

Провинция еще не оправилась от разрушительных последствий, нанесенных торнадо и ливнями в октябре, вызвавшими гибель 23 человек.

The South African Weather Service can confirm that a tornado did occur in the Utrecht area in KwaZulu-Natal this Friday evening (22 November 2019). (Images Source: Newcastle Advertiser). More information about this soon. pic.twitter.com/BzZ5wNiuk9

— SA Weather Service (@SAWeatherServic) November 22, 2019