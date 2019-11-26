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Албанию сотрясло сильнейшее за десятилетия землетрясение: фото и видео

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Албанию сотрясло сильнейшее за десятилетия землетрясение: фото и видео
09:18 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

Новости мира:Ночью 26 ноября в Албании произошло мощное землетрясение, уже известно как минимум о более 150 пострадавших.

Ночью 26 ноября столицу Тираны сотрясло сильнейшее землетрясение в Албании за последние десятилетия. Люди запаниковали и высыпали на улицы из домов, пишет Reuters.

По данным Геологической службы США, землетрясение магнитудой 6,4 произошло в 05:54 утра по киевскому времени, эпицентр толчков залегал на глубине около 10 км в 10 км к северо-западу от Шиджака - между Дурресом и столицей.

В соцсетях распространяют непроверенные видеозаписи, пишет Reuters: на них в Дурресе, что в 40 км к западу от Тираны на побережье Адриатического моря, видно обрушенное здание. По данным Минздрава страны, уже известно примерно о 150 пострадавших.

Власть албанского города Дуррес подтвердила, что пожарные и военные помогают разбирать завалы в городе и соседнем селе Тумана. Медицинские бригады находятся в полной боевой готовности как в Тиране, Дурресе, так и по всей Албании. Занятия в школах отменены.

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Сообщается, что толчки ощущались в столице страны Тиране. По данным итальянского телеканала Sky TG24, толчки зафиксировали также в некоторых южных провинциях Италии. По его данным, в Албании пострадали более сотни человек, многие находятся под завалами. В городе Курбин погиб один человек, который запаниковал, выпрыгнул из дома и погиб от травм, полученных при падении.

Напомним, 25 ноября на юго-западе Китая в Гуанси-Чжуанском автономном районе произошло землетрясения магнитудой 5,2. Один человек в результате погиб

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Жертвы, Албания, Тирана, Землетрясение в Албании.
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