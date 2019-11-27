Турция продолжает военную операцию в Сирии

Новости мира:Турецкая военная операция в Сирии будет продолжаться, пока не будут достигнуты поставленные цели.

Совет национальной безопасности Турции возобновил военную операцию на севере Сирии.

Об этом президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил на заседании Совета нацбезопасности, сообщает Anadolu.

Как отмечается, операция будет продолжаться, "пока не достигнет своих целей".

"Операция "Источник мира", начатая в прошлом месяце, которая способствует миру и стабильности в регионе, продлится до тех пор, пока не достигнет своих целей, принимая все меры для предотвращения вреда гражданским лицам", - подчеркнул президент Турции.

Турция также рассчитывает, что США и Россия как можно скорее выполнят свои договоренности с Анкарой по очистке террористов из районов северной Сирии.

"Мы призываем международное сообщество поддержать борьбу Турции, которая направлена на безопасное и добровольное возвращение сирийцев в свою страну без какой-либо дискриминации по этнической принадлежности или религии", - заявили в турецком Совбезе.