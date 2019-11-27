Землетрясение в Албании: погибли 24 человека, 650 пострадали

Новости мира:Число погибших в результате землетрясения в Албании возросло до 24.

Количество погибших от землетрясения в Албании возросло до 24 человек, еще 650 пострадали.

Об этом сообщает Albania Daily News со ссылкой на местных чиновников.

"Чиновники сообщили о 24 погибших и 650 пострадавших в результате мощного землетрясения в Албании за последние десятилетия", - говорится в сообщении.

Отмечается, что больше всего людей погибло в городах Дуррес и Тумане. По словам представителя правительства Албании, 45 человек были спасены из-под завалов зданий.

На помощь спасателям в города Дуррес и Тумане было направлено около 300 военных и 1900 полицейских.

В общей сложности, откликнулась вся Европа, спасательные отряды из Италии, Греции и Румынии уже помогают албанским коллегам.

Как сообщалось, землетрясение мощностью 6,4 балла произошло во вторник утром в Адриатическом море вблизи побережья Албании, толчки также ощущались в Косово и Греции.