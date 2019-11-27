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Грузия начинает председательствовать в Совете Европы

Грузия начинает председательствовать в Совете Европы
13:58 Сегодня Телеграф Европейская правда Фото: Фейсбук

Новости мира:С 27 ноября 2019 года по 15 мая 2020 года Грузия становится председателем Комитета министров Совета Европы.

27 ноября 2019 года начинается период председательства Грузии в Комитете министров Совета Европы - основном руководящем органе этой организации.

Об этом "Европейской правде" сообщили в МИД Грузии, отметив приоритеты этой организации на полгода.

В истории независимой Грузии это будет первый случай, когда эта страна будет возглавлять международную организацию, подчеркнули в Тбилиси.

Церемония передачи председательства Грузии состоится в среду в Страсбурге с участием министра иностранных дел этого государства Давида Залкалиани. Период председательства Грузии продлится до 15 мая 2020 года.

Грузия определила четыре приоритета для своего председательства:

- права человека и защита окружающей среды;

- привлечение общественности к принятию решений;

- дружественная к детям судебная система (с привлечением лучшего опыта реституционного правосудия);

- укрепление демократии через образование, культуру и молодежные программы

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Следует подчеркнуть, что после безусловного снятия санкции с Российской Федерации в июне прошлого года Совет Европы находится в кризисе. Идут разговоры о реформировании организации, к разработке которой будет привлечен Комитет министров - орган, в котором будет председательствовать Грузия.

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ЕС, Грузия, Совет Европы, Страсбург.
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